ليبيا.. فقدان أكثر من 70 مهاجرا إثر غرق مركبهم

أعلنت منظمة الهجرة الدولية في ليبيا، أن 73 مهاجرا تم تسجيلهم في عداد المفقودين ويرجح أنهم لقوا حتفهم إثر غرق زورقهم.

وأوضحت المنظمة أن الحادثة وقعت "بعد غرق سفينة قبالة الساحل الليبي الثلاثاء".

وأفادت بأن القارب الذي كان يقل 80 شخصا، غادر من قصر الكيار في 14 فبراير متوجها إلى أوروبا.

وشهدت السواحل الليبية في السنوات القليلة الماضية الكثير من حوادث غرق قوارب المهاجرين في البحر المتوسط.

🚨 At least 73 migrants are reported missing and presumed dead following a tragic shipwreck off the Libyan coast yesterday according to @UNmigration in Libya.



The boat, carrying around 80 people, reportedly departed from Qasr Alkayar on 14 February heading to Europe. pic.twitter.com/fGtUW6bkhT