اليوم السابع
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الخميس، 16 فبراير 2023 08:59 ص
أكرم القصاص
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ليبيا.. فقدان أكثر من 70 مهاجرا إثر غرق مركبهم

الخميس، 16 فبراير 2023 08:00 ص
ليبيا.. فقدان أكثر من 70 مهاجرا إثر غرق مركبهم هجرة غير شرعية - أرشيفية
وكالات

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أعلنت منظمة الهجرة الدولية في ليبيا، أن 73 مهاجرا تم تسجيلهم في عداد المفقودين ويرجح أنهم لقوا حتفهم إثر غرق زورقهم.

وأوضحت المنظمة أن الحادثة وقعت "بعد غرق سفينة قبالة الساحل الليبي الثلاثاء".

وأفادت بأن القارب الذي كان يقل 80 شخصا، غادر من قصر الكيار في 14 فبراير متوجها إلى أوروبا.

وشهدت السواحل الليبية في السنوات القليلة الماضية الكثير من حوادث غرق قوارب المهاجرين في البحر المتوسط.


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