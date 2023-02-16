ليبيا.. فقدان أكثر من 70 مهاجرا إثر غرق مركبهم

وكالات

أعلنت منظمة الهجرة الدولية في ليبيا، أن 73 مهاجرا تم تسجيلهم في عداد المفقودين ويرجح أنهم لقوا حتفهم إثر غرق زورقهم.

وأوضحت المنظمة أن الحادثة وقعت "بعد غرق سفينة قبالة الساحل الليبي الثلاثاء".

وأفادت بأن القارب الذي كان يقل 80 شخصا، غادر من قصر الكيار في 14 فبراير متوجها إلى أوروبا.

وشهدت السواحل الليبية في السنوات القليلة الماضية الكثير من حوادث غرق قوارب المهاجرين في البحر المتوسط.