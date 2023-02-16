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كريم زايد سيناوى عينه تعشق جمال الطبيعة ويوثق أسرارها.. صور

الخميس، 16 فبراير 2023 04:00 ص
كريم زايد سيناوى عينه تعشق جمال الطبيعة ويوثق أسرارها.. صور جمال الطبيعة على رمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين

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اعتاد الشاب السيناوى "عبد الكريم على زايد" البحث عن جمال الطبيعة على رمال سيناء وتوثيقه بعدسته، حيث تحكى الصور جمال طبيعة شمال سيناء الساحرة.
 
"كريم زايد" قال لـ"اليوم السابع" إنه نجح فى توظيف مفردات من جمال الطبيعة ومكوناتها البكر، لتعبر عن وجه سيناء الحقيقى الذى قد لا يراه أحد واستطاع توظيف عدسته فى إظهاره.
 
وأضاف أن هذا الجمال الطبيعى لم يكلفه رحلات للبحث عنه، ووجده حوله فى قريته "الظهير" إحدى قرى مركز الشيخ زويد بشمال سيناء، وهو يرى كل ما هو جميل ليلتقط له صور.
 
وأشار إلى أن هذه الصور تتنوع ما بين حركة الرمال والأمطار وحتى الرياح مرورا بحركة نمو الأشجار التى تزرع فى قريته، ومنها اللوز والزيتون والزروع الموسمية، ويقترب منها أكثر وهى تتفتح زهورها، إضافة لطبيعة متحركة يصنعها الإنسان وهو يسعى وراء زرعه ودوابه ويمارس يوميات حياته فى السعى لرزقه.
 
وتابع أنه يعشق التصوير من زوايا مختلفة ولا يسعى من وراء ذلك إلا ليشاهد كل الناس جمال خفى من طبيعة سيناء المبهرة، والذ ينقله لهم عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعى.
 
وقال إنه حاصل على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة، ويعمل مسئول التنمية الشبابية بإحدى الجمعيات الأهلية، وسبق وتولى مسئولية الجانب الإعلامى لعدد 25 معسكرا شبابيا عن المبادرات المجتمعية الشبابية من عام 2020 حتى 2023، كما شارك فى برامج عن تبادل الثقافات فى عدد من الدول، وحصل على دورات تدريبية عن توثيق المبادرات الخاصة بالتغير المناخى بولايه فلوريدا الامريكيه عام 2022، ودورات تدريبية عن التنوع الإعلامى مع برنامج مصر تتحدث الخاص بإذاعة القاهرة الكبرى.
 
ابناء القرية
ابناء القرية

اجواء الشتاء
اجواء الشتاء

ازهار الزهور
ازهار الزهور

ازهار اللوز
ازهار اللوز

اشجار الزيتون
اشجار الزيتون

اطفال مع العلم
اطفال مع العلم

الأرض والحرث
الأرض والحرث

الارض والناس
الارض والناس

الامطار فى سيناء
الامطار فى سيناء

التوت
التوت

التين
التين

الحياة البسيطة
الحياة البسيطة

الرياح
الرياح

الزرع الاخضر
الزرع الاخضر

الزهور تطل على الزروع
الزهور تطل على الزروع

الزيتون
الزيتون

السماء والارض
السماء والارض

الماء
الماء

تكوينات الطبيعة
تكوينات الطبيعة

حرث الارض
حرث الارض

درس قرأن
درس قرأن

زهور الخوخ
زهور الخوخ

زهور بريه
زهور بريه

صناعة الخبز
صناعة الخبز

عناقيد العنب
عناقيد العنب

فاكهة المشمش
فاكهة المشمش

فرحة العلم
فرحة العلم

فى الهواء الطلق
فى الهواء الطلق

كريم زايد
كريم زايد

لحظة استراحة
لحظة استراحة

لحظة شروق
لحظة شروق

لحظة غروب
لحظة غروب

لوحة طبيعية
لوحة طبيعية

مصور الطبيعة عبد الكريم زايد
مصور الطبيعة عبد الكريم زايد

من الطبيعة
من الطبيعة

من جمال الاماكن
من جمال الاماكن

نبتة لوز
نبتة لوز

يوميات العمل فى الارض
يوميات العمل فى الارض

 


شمال سيناء

طبيعة سيناء

اهالى سيناء

صور الطبيعة

البيئة



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