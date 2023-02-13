"عصام" شاب من صعيد مصر يسوق زيت زيتون وأعشاب سيناء داخل وخارج مصر

شمال سيناء ـ محمد حسين

نجح الشاب "عصام صالح" ابن صعيد مصر، الذى ولد وتربى فى شمال سيناء، فى التسويق الناجح لمنتجات أرض سيناء من زيت الزيتون والأعشاب المنوعة، والوصول بها لمتاجر ذات سمعة عالمية داخل وخارج مصر.

تجربة "عصام " مع النجاح كما رواها لـ" اليوم السابع"، بدأت من مدينة العريش التى ولد بها، بعد أن استقرت أسرته القادمة من صعيد مصر بشمال سيناء، لافتا انه عاش فى " حى الصفا " بالعريش، وقضى بشمال سيناء مراحل التعليم من الابتدائية حتى المرحلة الثانوية، ثم واصل تعليمه الجامعى بكلية التجارة جامعة القاهرة.

اشار أن بداية العمل كانت فكرة تسويق وبيع منتجات غذائية سيناوية تراثية، وفى مقدمتها الزيتون و زيت الزيتون ونبات الزعتر ونبات المرمرية والفلفل المفروم ومنتجات البلح، وبيعها فى عدة مدن بتعبئة وتغليف راقى ليكون صورة معبرة عن جوهرها.

اضاف أن اختياره منتجات مميزة كانت السر وراء النجاح ولفت الأنظار اليه، ولاقت هذه المنتجات اعجاب الكثير، لافتا انه استهدف فى التسويق الفئة الباحثة عن الجودة العالية داخل مصر، والذين كان من بينهم من يحضر منتجات مماثلة من خارج مصر، حتى تم الوصول لهم وإقناعهم بوجود منتج مصرى بنفس الجودة والمواصفات بل وأكثر ضمانا من القادم من الخارج.

واشار انه اختار من مناطق التسويق لمنتجات شمال سيناء الطبيعية فى القاهرة أحياء الزمالك والتجمع الخامس ومدينة نصر ومصر الجديدة والشيخ زايد باكتوبر، ثم انتقل لتسويق المنتجات فى الجونة بالغردقة والاسكندرية كفر عبده وبورسعيد ودهب ومطروح والعين السخنة واماكن اخرى.

وتابع انه تواصل مع شركات تصدير لأوروبا والخليج لتلبية طلبات زبائنه من خارج مصر وتوصيل منتجات من سيناء لهذه البلاد.

وقال أن من أسرار نجاحه من بعد توفيق الله، انه انطلق للعمل مع مع صغار المزارعين بشراء إنتاجهم من مزارعهم، وشراء منتجات العجوة التمر من ربات البيوت التى يتم تصنيعها فوق الأسطح بمدينة العريش بجودة عالية، ومنتجات الزيت من مزارع الزيتون الصغيرة فى سنوات سابقة برفح والشيخ زويد والعريش، ثم مناطق مركز بئر العبد وتحديدا قرى 30 يونيو والجناين وقاطية وقطية وبالوظة ورمانة ثم شراء محصول من مزارع لشركات كبرى فى شرق القناة ورأس سدر بجنوب سيناء.

اضاف انه استطاع أن يتنقل من سيناء لمحافظات اخرى، ويبحث عن منتجات طبيعية من مدن أسوان والأقصر وبعض مدن الصعيد ومنها التمور ومنتجات مجففة، ويكون مجموعة من المنتجات الغذائية المتكاملة من كل محافظات مصر، لافتا انه يسعى لتكثيف خطوط التصدير واستهداف مناطق أوروبا التى فيها الأسواق تتعطش لهكذا منتجات طبيعية بكر.

واشار انه يقوم حاليا بعمله من خلال فريق متكامل يديره، ويهتم بتسويق منتجاته من خلال المعارض التى منها زاد الطلب على المنتجات التى يقوم بجلبها، وفى عام 2017 قام بتأسيس شركة متخصصة لتصدير هذه المنتجات.

واشار أن جهوده فى إعداد هذه المنتجات لاقت صدى من خلال مشاركته فى مسابقات محلية تهتم بالتصنيع الغذائى وتسويق المنتجات التراثية وحصوله فيها على مراكز متقدمة.