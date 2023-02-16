قطع مياه الشرب عن حدائق القبة و4 مناطق بالقاهرة 8 ساعات غدا تبدأ 10 مساء

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه نظرا للقيام بأعمال صيانة متمثلة فى تغيير محبس قطر 400 مم بشارع عبد المجيد سليم – كوبرى القبة المجاور لسور المتر، الأمر الذى سيترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (حدائق القبة – حمامات القبة – شارع مصر والسودان – منشية الصدر بالكامل – قيادة حرس الحدود)

وأوضحت شركة مياه الشرب بالقاهرة أن الانقطاع يبدأ اعتبارا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 17-2-2023 حتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 18-2-2023

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع.

وأعلنت الشركة انه سيتم الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة .وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.