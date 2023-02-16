إعادة تشغيل محطات مياه الشرب بكامل طاقتها بعد انتهاء السدة الشتوية بسوهاج

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إعادة تشغيل جميع محطات مياه الشرب بكامل طاقتها بعد انتهاء فترة السدة الشتوية، التي استمرت فى الفترة من 9 يناير الماضى حتى 7 فبراير الجارى.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إنه تم سد عجز المياه خلال تلك الفترة بتشغيل محطات المياه الارتوازية والدفع بسيارات مياه للمناطق التى تضعف أو تنقطع عنها المياه، لافتا إلى أنه تم اجراء أعمال الاحلال والتجديد لعدد 32 محطة مياه نقالى خلال تلك الفترة والتى شملت تغيير الوسط الترشيحى وصيانة المحابس ولوحات ومحولات الكهرباء ، وصيانة المواتير والمعدات، وتأمين منظومات الكلور وتنسيق الموقع العام ودهان المروقات والخزانات وتدريب العاملين على كيفية التعامل مع تسرب غاز الكلور.

وأشار المهندس رمضان شعبان رئيس قطاع التشغيل والصيانة، إلى أن محطات المياه تعمل بكامل طاقتها حيث تم تشغيل محطات مياه بلصفورة المطورة والمدمج والصلعا المدمجة وروافع القصير المدمجة والجوازات النقالى والنمساوي المطورة، ونجع القنطرة النقالى ، وادفا وأولاد نصير المدمجة بمركز سوهاج، كما تم تشغيل محطة مياه طوخ النقالى بمركز المنشاة، وتشغيل محطات مياه المستعمرة والفراسية والخذندارية والظهير الصحراوى والكتكاتة والبوحة بمركز ساقلتة ، وبمركز أخميم تم تشغيل محطات مياه الحواويش المطورة 3 و 4 والاحايوة النقالى 1 و 2 و 3 والعيساوية القديمة والظهير الصحراوى النقالى، وكذلك محطات مياه نزه المحزمين والطليحات والخذنداريه بمركزى جهينه وطهطا ، وبمركز دار السلام تم تشغيل محطات مياه نجع عمار الظهير الصحراوى ونجع عمار النقالى وعرب العطيات القبلية المطورة ودار السلام المطورة، وبمركز جرجا تم تشغيل محطات مياه الابعادية النقالى ونجع عتمان ونجع عبد النبي ونجع الطينة النقالى ومزاتا المدمجة.