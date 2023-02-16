غلق مطالع كوبرى الملك فيصل فى الاتجاه القادم من ميدان الجيزة كليا 3 أيام

كتبت – عبد الرحمن سيد و أحمد حسنى و مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة، استكمال رفع وإزالة الكمر المعدنى الخاص بمشروع محور الفريق كمال عامر تحديدًا أعلى كوبرى الملك فيصل فى الاتجاه القادم من ميدان الجيزة - شارع السودان ووقوف معدة من الحجم الكبير ونش رفع عملاق).

وأوضحت محافظة الجيزة أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كُلى لكوبرى الملك فيصل بالموقع المشار إليه وذلك لمدة (3 أيام ) بداية من يوم الجمعة الموافق 2023/2/17 وحتى الساعة الخامسة صباح يوم الأحد الموافق 2023/2/19 على أن يكون فترة الغلق الكُلى والأعمال من الساعة الثانية صباحًا حتى الساعة الخامسة صباحًا فقط.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء أحياء جنوب الجيزة وبولاق الدكرور بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أى معوقات أمام الشركات المنفذة للإنتهاء من الأعمال وفقا للجدول الزمنى المحدد لها، لافتا بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية الآتية:-

أولًا: القادم من ميدان الجيزة:-

حركة سير المركبات القادمة من ميدان الجيزة وترغب بالصعود أعلى كوبرى الملك فيصل اتجاه شارع الملك فيصل تقوم بأستكمال السير اتجاه شارع الأهرام وصولًا حتى شارع سيد أبو الخير.

ثم السير يمينًا بشارع سيد أبو الخير وصولًا حتى شارع الملك فيصل.

ثانيًا: القادم من شارع السودان:-

حركة سير المركبات القادمة من شارع السودان وترغب بالصعود اعلى كوبرى الملك فيصل اتجاه شارع الملك فيصل تقوم بأستكمال السير يمينًا بشارع السودان بمسطح كوبرى الملك فيصل اتجاه شارع براده وصولًا لشارع الأهرام.

ثم السير يمينًا بشارع الأهرام وصولًا حتى شارع سيد أبو الخير

ثم السير يمينًا بشارع سيد ابو الخير وصولًا حتى شارع الملك فيصل.

وأشارت محافظة الجيزة بان الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الأرشاديه الخاصه بالتحويلة المرورية المشار إليها وكذا وسائل الامن الصناعى من كشافات إضاءة - الطواحين الضوئية – الحواجز الفسفورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمه لتسيير الحركة المرورية.