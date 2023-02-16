ضبط صاحب مخبز فى البحيرة لتجميع دقيق مدعم لبيعه فى السوق السوداء

البحيرة - ناصر جودة

كثفت مديرية التموين بالبحيرة من جهودها لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان، وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأسفرت الحملات عن ضبط مخبز بلدى قام بتجميع 65 شيكارة دقيق بلدى مدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وكذلك ضبط مخبز لإنتاجه خبزا ناقص الوزن بمقدار 43 جراما للرغيف الواحد، وجارى تطبيق لائحة الجزاءات علية وغلقة لمدة 3 أشهر.

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير إدارة التجارة الداخلية.

يذكر أن مديرية التموين بالبحيرة شنت حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومواجهة الغش التجارى وتهريب حصص الدقيق المدعمه الى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 31 مخبزا بمركزى رشيد و كوم حمادة لإنتاجها خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات و كذلك تجميعهم كميات من الدقيق المدعم لبيعها فى السوق السوداء، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.