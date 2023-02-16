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صحيفة إسبانية: ارتفاع فاتورة أسعار الطاقة فى أوروبا لـ 800 مليار يورو

الخميس، 16 فبراير 2023 09:04 م
صحيفة إسبانية: ارتفاع فاتورة أسعار الطاقة فى أوروبا لـ 800 مليار يورو أسعار الوقود ترتفع عالميا
كتب: أحمد جمعة

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أكدت صحيفة "الإكونوميستا" الإسبانية أن دول الاتحاد الأوروبى خصصت 681 ألف مليون يورو لتمويل أزمة الطاقة، مشيرة إلى تخصيص المملكة المتحدة لـ 103 مليارات والنرويج 8 مليارات يورو منذ سبتمبر 2021.

ونقلت الصحيفة الإسبانية عن مركز أبحاث بروجيل، ومقره بروكسل، تأكيده أن فاتورة الدول الأوروبية لحماية المنازل والشركات من ارتفاع أسعار الطاقة وصلت إلى 800 مليار يورو لمعالجة الأزمة.

وأشار مركز الابحاث إلى أن الدول الأوروبية تستمر فى مصارعة عواقب أزمة حرب اوكرانيا وقطع معظم شحنات روسيا من الغاز إلى أوروبا.

وتصدرت ألمانيا، قائمة الإنفاق، حيث خصصت ما يقرب من 270 مليار يورو، واحتلت المملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا المراكز التالية، رغم أن كل منها أنفق أقل من 150 مليار يورو؛ أنفقت معظم دول الاتحاد الأوروبي الباقى، ومن حيث نصيب الفرد ، كانت لوكسمبورج والدنمارك وألمانيا هي الدول الأكثر إنفاقًا.

وأوضح التقرير إلى أن الإنفاق الذي خصصته البلدان لأزمة الطاقة هو الآن في نفس الدوري مع صندوق الانتعاش الأوروبي لفيروس كورونا، الذي تم منحه 750 ألف مليون يورو.

كانت المفوضية الأوروبية رجحت أن ينجح اقتصاد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في تجنب الركود خلال الوقت المتبقي من العام الجاري، غير أنها اعتبرت أن "الرياح المعاكسة بسبب الأزمات الجيوسياسية الراهنة" لا تزال تلقي بظلالها على أوروبا.

وذكرت المفوضية - في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي - استنادًا على توقعات تقرير شتاء 2023، فإن اقتصاد الاتحاد الأوروبي في 2023 سار بشكل أفضل مما كان متوقعًا في الخريف الماضي بعد مرور عام على الأزمة العسكرية بين روسيا وأوكرانيا .. ويرفع التقرير توقعات النمو لهذا العام إلى 0.8% في الاتحاد الأوروبي و0.9% في منطقة اليورو ، كما يُخفض بشكل طفيف توقعات التضخم لكل من 2023 و 2024.

 


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