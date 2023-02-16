وذكرت رئاسة الوزراء العراقية وفقا لما أوردته قناة "الإخبارية العراقية، اليوم الخميس، أن رئيس مجلس الوزراء غادر العراق متوجها إلى ألمانيا على رأس وفد حكومي رفيع في زيارة تهدف إلى المشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن في دورته الـ 59.

من جهة أخرى، أكد نائب قائد العمليات المشتركة العراقية الفريق الركن قيس المحمداوي، مقتل اثنين من تنظيم داعش الإرهابى فى محافظة ديالى شمال شرقي العراق.

وقال المحمداوي - في تصريح وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع) - إنه تم قتل اثنين من داعش في محافظة ديالي، ومصادرة أسلحتهم الرشاشة ومناظير ليلية، وتدمير أنفاق ومستودع أغذية.. مشيرا إلى أن الجهد الاستخباري كان فعالاً في هذه العملية.

وكشفت خلية الإعلام الأمني العراقي عن أن العملية الأمنية التي نفذت في ديالى أدت إلى مقتل اثنين من داعش أحدهما من أخطر الإرهابيين في التنظيم بمنطقة "نارين" التابعة للمحافظة الواقعة شمال شرق بغداد.

وتتزامن هذه التطورات الأمنية في الوقت الذي تتصاعد فيه سير العمليات العسكرية والإجراءات مع مخاوف أمنية من تكرار الخروقات والهجمات لداعش على النقاط الأمنية والمناطق، تلك الجهود الحثيثة ستضع حدا للشائعات والأقاويل التي تحاول بث الرعب بين المواطنين وتؤكد على سيطرة المؤسسة الأمنية والعسكرية على الأوضاع الأمنية في البلاد.



