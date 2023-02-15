وذكرت الصحيفة، أن القوات الأمنية ستفرض حواجز أمنية وضوابط صارمة وسيقوم حوالي 4800 ضابط شرطة، فضلا عن 300 من ضباط الشرطة الفيدرالية(العمليات الخاصة) بتأمين المؤتمر الذي سيعقد في فندق "بايريشر هوف" بمدينه ميونخ جنوب البلاد وإغلاق الطرق وتأمين ما مجموعه 19 مظاهرة في محيط المؤتمر سيشارك فيها حوالي 10000 متظاهر.

وأوضحت الصحيفة أن ألمانيا تستضيف مؤتمر الأمن في دورته الــ 59 بقضايا أمنية هامة .

ونقلت الصحيفة عن نائب رئيس شرطة ميونخ مايكل ديبوسكي، قوله، إن تأمين المؤتمر هذا العام لم يسبق له مثيل، وأن هذه الإجراءات الأمنية المشددة ترجع إلى الوضع السياسي العالمي المتوتر.

ووفقًا لمنظمي لجنة السلامة البحرية ، ستقدم الولايات المتحدة "أكبر وفد على الإطلاق" مع نائب الرئيس كامالا هاريس ووزير الدفاع لويد جيه أوستن ووزير الخارجية أنطوني بلينكين وممثلين من الكونجرس يتوقع حضورهم.

فيما يشارك أكثر من 150 من كبار المسؤولين الحكوميين، بما في ذلك 83 وزيرا للخارجية والدفاع.