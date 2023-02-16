رئيس مدينة الأقصر يعقد فعاليات "اليوم المفتوح" لحل مشاكل المواطنين.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

ترأس اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، عقد اللقاء الجماهيرى الأسبوعى لحل مشاكل المواطنين "اليوم المفتوح"، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بشأن التفاعل المباشر مع شكاوى ومشاكل المواطنين، ووضع الحلول السريعة والعاجلة لحلها.

وناقش الدكتور علي الشرابي، خلال اللقاء، جميع الشكاوى المقدمة من المواطنين وعددهم حوالي (8) ومناقشة الحلول لها، وتم إحالتها للجهات المعنية المختصة للفحص والدراسة وإيجاد الحلول اللازمة لها والعرض، وذلك تنفيذاً للكتاب الدورى رقم 8 لسنة 2022، بشأن سرعة التواصل مع المواطنين وسماع شكواهم.

ومن جانبه، أوضح محافظ الأقصر، أن استقبال المواطنين وحل مشاكلهم، يأتي تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف محافظ الاقصر، أن خدمة المواطن والاستماع إلى شكواه وسرعة حلها، تأتي على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة ، مؤكدا أنه يتم الإعتماد على كافة وسائل استقبال الشكاوى، من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة ، ومن خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، وكذلك من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة.

ومن الجدير بالذكر أن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وجه بعقد لقاءات أسبوعية بمقار مجالس المدن ، على أن يكون اللقاء الأسبوعي على النحو التالي :- (مركز ومدينة أرمنت يوم الثلاثاء من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً - مركز ومدينة القرنة يوم الثلاثاء من الساعة 10 وحتى 12 ظهراً - مركز ومدينة الزينية يوم الثلاثاء من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً - مركز ومدينة الأقصر يوم الأربعاء من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً - مركز ومدينة إسنا يوم الأربعاء من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً - مركز ومدينة البياضية يوم الخميس من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً - مركز ومدينة الطود يوم الخميس من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً )، وذلك بالإضافة إلى انعقاد أعمال اليوم المفتوح للمواطنين يوم الاثنين من كل أسبوع بمقر الديوان العام للمحافظة وذلك للتيسير على المواطنين وإيجاد أنسب الحلول للمشكلات التي تواجههم.



بحث مشكلات المواطنين خلال لقاء اليوم المفتوح



تلقى رئيس المدينة لشكوى سيدة باللقاء



رئيس مدينة الأقصر يعقد فعاليات اليوم المفتوح



مناقشة شكاوى الأهالى فى اليوم المفتوح







