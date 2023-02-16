رئيس جامعة أسيوط يعلن انطلاق المؤتمر السنوى الثالث لكليات التمريض الأسبوع المقبل

تنظم كلية التمريض بجامعة أسيوط، أعمال المؤتمر السنوى الثالث الدولى لكليات التمريض بالجامعات المصرية بصعيد مصر والخامس لكلية التمريض تحت عنوان "الصحة والبيئة الآمنة"، وذلك تحت رعاية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة، والدكتور مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب خلال الفترة من 19 حتي 20 من شهر فبراير بالقاعة ثمانية بالمبنى الإدارى للجامعة.

ومن جانبه، ثمن الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، جهود كلية التمريض في رفع مستوى وكفاءة كوادرها البشرية عن طريق إدخال أنماط علمية جديدة وتعظيم الاستفادة القصوى من الباحثين والمتخصصين فى كافة القطاعات المختلفة، وتحسين جودة وأداء التمريض فهم أحد العناصر الأساسية التى تتحكم في جودة منظومة الرعاية الصحية بأكملها.

وفى سياق متصل، صرحت الدكتورة سماح محمد عبدالله عميد كلية التمريض ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يناقش عدداً من المحاور الهامة منها الصحة البيئية والتغيرات المناخية، تنمية الاستدامة الصحية، تحسين رفاهية القوى العاملة في مكان العمل، تكلفة الرعاية الصحية والإدارة الخضراء بمشاركة من جامعات الدولية منها جامعة الزرقاء، وكلية الصحة العامة بجامعة الالباما ببرمنجهام بالإضافة الى جامعات قنا، وسوهاج، الفيوم، وبنى سويف وأسيوط، كما يشارك بالمؤتمر مؤسسة الحمد الطبية بقطر، ووزارة الصحة والسكان، مؤسسه مجدى يعقوب.

وأشار إلى أنه على هامش المؤتمر سيعقد ورشة عمل تحت عنوان "الرعاية التلطيفية " وأخرى عن "طرق البحث المتقدم"، كما يقام حفل فنى تحييه الفرقة الموسيقية بكلية التربية النوعية بقيادة الدكتور منتصر القللى.