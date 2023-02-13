رئيس جامعة أسيوط يدعو عمداء الكليات إلى تقديم مقترحاتهم لإضافة برامج دراسية

أسيوط-هيثم البدرى

دعا الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط ، عمداء كليات الجامعة النظرية والعلمية، إلى تقديم مقترحاتهم لإضافة مزيد من البرامج الدراسية الجديدة، لإضافتها بالبرامج الحالية المطروحة بجامعة أسيوط الأهلية، وذلك لإثراء الحركة العلمية، والتى تتوافق مع التطور العالمى، وتلبية احتياجات سوق العمل المحلى والدولى، موجهاً بضرورة الانتهاء من كافة الدراسات واللوائح لتلك البرامج، وذلك لتقديمها للجان المختصة وانتهاء الإجراءات اللازمة لاعتمادها.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، اجتماع اللجنة المسئولة عن تيسير الأعمال بجامعة أسيوط الأهلية، وبحضور الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور محمد حلمى الحفناوى مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية ، وشوكت صابر أمين عام الجامعة وكذلك بحضور لفيف من عمداء الكليات الجارى الدراسة بها بالجامعة الأهلية ووكلائها وعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الكادر الإدارى من القائمين على العمل بها.

وصرح الدكتور أحمد المنشاوى، أنه تم خلال الاجتماع متابعة جاهزية الجامعة الأهلية من حيث الإنشاءات والتجهيزات ، كما تم استعراض قائمة المستلزمات والتجهيزات اللازم توافرها لكل كلية تمهيداً لمخاطبة هيئة الشراء الموحد ومتابعة إجراءات توفيرها فى الفترة المقبلة.