جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تعلن آخر موعد لتسجيل مقررات التيرم الثانى.. تفاصيل

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس ، أن الجامعات الأهلية تشغل اهتماماً كبيراً فى المجلس الأعلى للجامعات حيث حرص الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى فى الإجتماع الاخير بالجامعة البريطانية على متابعة سير العمل فى جميع الجامعات الأهلية.

جاء ذلك أثناء انعقاد الإجتماع الدورى رقم(9 ) للجنة المشكلة لإدارة ملف جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية برئاسة الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والرئيس المفوض لتيسير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، حيث ناقش المجلس آليات إستحداث برامج جديدة " هندسة البرمجيات " مع البدء فى إتخاذ الخطوات الفعلية لإفتتاح كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

كما تابع رئيس الجامعة انتظام عملية انتقال الطلاب إلى مقر الجامعة الأهلية بشرق القناة، موجهاً بضرورة الالتزام التام فى مواعيد الحافلات التى تُقل الطلاب، مُعلناً أن الأسبوع القادم هو اخر موعد لتسجيل مقررات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2022/2023 لطلاب الأهلية، لافتاً إلى أنه تم فتح باب دفع مصروفات الفصل الدراسى الثانى خلال أجازة نصف العام ويستمر الدفع إلى 25 فبراير.

ونوه " مندور " أنه سيتم توفير سيارات إسعاف خاصة لطلاب الأهلية فى المقر الجديد وذلك لمواجهة أى حالات طارئة، واُختتم المجلس بعرض لخطة الأنشطة الطلابية لطلاب الجامعة الأهلية والاستماع إلى تقرير مفصل حول انتظام الدراسة.

حضر المجلس كلا من الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمحاسب خالد سويلم أمين عام الجامعة والدكتور إبراهيم القرش مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية والدكتورة غادة حداد أمين اللجنة ووكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب، الدكتورة سلوى فراج عميد كلية التجارة والدكتور إيهاب لطفى عميد كلية الهندسة والدكتور أحمد أنور وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب والدكتورة مروة شرعان وكلية طب وجراحةالفم والأسنان، ومنسقى البرامج الدكتورة رانيا مصطفى منسق برنامج الطب والجراحة، الدكتورة نها كامل منسق برنامج تكنولوجيا المختبرات الطبية، وأمناء الجامعة المساعدين المحاسب شريف فاروق والمهندس عادل ألبير والدكتورة سهير أبو عيشة مدير عام الشئون المالية، والدكتورة هيام لطفى مدير عام مكتب رئيس الجامعة.