إعلان الفائزين بالمؤتمر العلمى للبحوث التطبيقية بكلية تجارة قناة السويس

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة تسعى إلى دعم شباب الباحثين وطلاب الدراسات العليا بالجامعة والاستفادة من بحوثهم لخدمة القضايا البيئية المحيطة وإبراز أهمية البحوث الابتكارية، وتشجعيهم على الإبداع والابتكار والارتقاء بمستوى البحث العلمى.

ومن جانبه أعلن الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أسماء الفائزين بالمراكز الأولى فى المؤتمر العلمى الرابع للبحوث التطبيقية بكلية التجارة والذى عقد بعنوان "الاتجاهات المعاصرة للبحوث التطبيقية فى العلوم التجارية فى ظل جائحة كورونا والتغيرات المناخية" حيث فاز بأفضل رسالة دكتوراه الدكتور أمير عبد الفتاح، أما عن أفضل بوستر لرسالة علمية فقد فاز به الباحث فراج محمود.

هذا وقامت الدكتورة سلوى فراج عميد كلية التجاره والدكتور أشرف غالى وكيل الكلية الدراسات العليا والبحوث بتقديم التهنئه للفائزين متمنين لهم الفوز بمؤتمر الدراسات العليا والبحوث التطبيقيه على مستوى الجامعة.

‏كما قاموا بتسليم دروع للسادة القائمين على تنظيم المؤتمر العلمى الرابع للبحوث التطبيقية، والمؤتمر العلمى الرابع للدراسات العليا والبحوث للعام الأكاديمى 2023/2022، تقديرًا لمجهوداتهم المبذولة لنجاح المؤتمر وظهوره بالشكل اللائق.

جاء المؤتمر بإشراف تنفيذى الدكتورة نهال السادات مقرر المؤتمر، والدكتور باسم المغربى رئيس لجنة تنظيم المؤتمر وعضوية كلا من الدكتور محمد حسين كرار والدكتورة يسر على عزام، والدكتور آية عبد الحافظ والدكتورة أفنان ممدوح بركات، والدكتورة عزة علاء الدين محمد الأمير، والدكتورة إسراء سمير صابر، والدكتور أحمد ابراهيم محمد عبد العزيز، والدكتور اسماعيل محمد اسماعيل، والدكتور إسلام السيد جودة.