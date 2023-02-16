تعليم الوادى الجديد: استكمال تقييم مجموعة من مسابقات الاتحادات الطلابية

أعلن سيد عبد العزيز مدير مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد، عن مواصلة تقييم مجموعة من المسابقات الخاصة بأنشطة الاتحادات الطلابية بالتنسيق مع توجيه عام التربية الاجتماعية، حيث جرى اليوم الخميس، تقييم الفائزين بالمركز الأول على مستوى إدارة الخارجة التعليمية بمسابقات رواد العموم (مديرى المدارس) وأخصائى اجتماعى مثالى والرائد المثالى، وسيتم استئناف أعمال التقييم بجميع الإدارات التعليمية وفور انتهاء العمل واختيار أفضل العناصر وسيتم إعلان المراكز الأولى على مستوى المديرية والتى ستمثل المحافظة بتصفيات الجمهورية.

وفى سياق متصل، أعلن وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الخميس، عن ختام فعاليات مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الإعدادية (على مستوى المديرية)، والتى أسفرت عن تأهل مدرسة الشهداء الإعدادية التابعة لإدارة الخارجة التعليمية، للتصفية النهائية على مستوى الجمهورية بعد فوزها بالمركز الأول على مستوى المديرية، مهنئا إدارة الخارجة التعليمية ومدرسة وفريق الشهداء الإعدادية، متمنيا التمثيل المشرف واللائق بتصفيات الجمهورية وحصاد مركز متقدم.

وكان قطاع التعليم بالمحافظة أعلن أمس الأربعاء، عن انطلاق فعاليات تقييم مسابقتى الملتقى الفكرى للمرحلتين الإعدادية والثانوية والتلميذ المثالى للمرحلة الابتدائية وذلك على مستوى قطاع تعليم المحافظة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع توجيه عام التربية الإجتماعية وضمن خطة العمل للمشاركة بتصفيات الجمهورية لمسابقات الاتحادات الطلابية.

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة أنه جرى اليوم تقييم المتسابقين من إدارة الخارجة التعليمية بمقر المركز الإستكشافى للعلوم، على أن يتم تباعا تقييم جميع الإدارات وإعلان الفائزين فور الإنتهاء من أعمال التقييم.

وفى سياق متصل يواصل قطاع تعليم الوادى الجديد، تنفيذ البرنامج التدريبى لتنمية مهارات معلمى الصف الخامس الابتدائى وذلك بجميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

وقال المهندس سيد عبد العزيز عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد، أن البرنامج يجرى تنفيذه بالتعاون والتنسيق مع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة وإدارة التعليم الابتدائى بالمديرية فى إطار التوجيهات والخطة الوزارية لتنمية وصقل مهارات معلمى الصف الخامس الابتدائى ووفقا لمنظومة التعليم الجديدة 2.0.

وأضاف عبد العزيز أنه القائمين على تنفيذ البرنامج التدريبى مجموعة متميزة من المختصين وموجهى العموم جرى تدريبهم ببرنامج متكامل بوزارة التربية والتعليم لصقل مهارتهم وتبادل الخبرات فيما بينهم والمساعدة فى تقديم كافة سبل الدعم للطلاب.