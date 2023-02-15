تعليم الوادى الجديد: انطلاق فعاليات تقييم مسابقتى الملتقى الفكرى والتلميذ المثالى

الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

أعلن سيد عبد العزيز عطية،مدير مديرية التربية والتعليم ب الوادى الجديد ، اليوم الأربعاء ، عن إنطلاق فعاليات تقييم مسابقتى الملتقى الفكرى للمرحلتين الإعدادية والثانوية والتلميذ المثالى للمرحلة الابتدائية وذلك على مستوى قطاع تعليم المحافظة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع توجيه عام التربية الإجتماعية وضمن خطة العمل للمشاركة بتصفيات الجمهورية لمسابقات الإتحادات الطلابية

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة أنه جرى اليوم تقييم المتسابقين من إدارة الخارجة التعليمية بمقر المركز الإستكشافى للعلوم، على أن يتم تباعا تقييم جميع الإدارات وإعلان الفائزين فور الإنتهاء من أعمال التقييم.

وفى سياق متصل يواصل قطاع تعليم الوادى الجديد ، تنفيذ البرنامج التدريبى لتنمية مهارات معلمى الصف الخامس الابتدائي وذلك بجميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة .

وقال المهندس سيد عبد العزيز عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد، أن البرنامج يجرى تنفيذه بالتعاون والتنسيق مع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة وإدارة التعليم الابتدائى بالمديرية فى إطار التوجيهات و الخطة الوزارية لتنمية وصقل مهارات معلمى الصف الخامس الابتدائى ووفقا لمنظومة التعليم الجديدة 2.0 .

واضاف عبد العزيز أنه القائمين على تنفيذ البرنامج التدريبي مجموعة متميزة من المختصين وموجهى العموم جرى تدريبهم ببرنامج متكامل بوزارة التربية والتعليم لصقل مهارتهم وتبادل الخبرات فيما بينهم والمساعدة فى تقديم كافة سبل الدعم لابنائنا الطلاب .