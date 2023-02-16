تعرف على جهود الأمن العام على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دائرتى مركز وقسم شرطة أبوتيج، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط 32 قطعة سلاح نارى.. عبارة عن 10 بنادق آلية –

16بندقية خرطوش – 6 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 32 متهم " لـ 19 منهم معلومات جنائية

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ضبط 5 قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضبط خلالهم كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 9 متهمين "لـ 7 منهم معلومات جنائية.

تنفيذ 542 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات.