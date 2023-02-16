بروتوكول تعاون بين جامعة الأقصر و"طيبة التكنولوجية" لدعم الطلبة والتعليم

وقع الدكتور حمدى محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، مع الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون مشترك بهدف الاستفادة القصوى من إمكانيات الجامعتين من أجل المشاركة والتعاون، فى دعم وخدمة العملية التعليمية، الأكاديمية، والعملية، وفقًا لحاجة العمل بمحافظة الأقصر، والعمل على تحقيق رؤية مصر المستدامة 2030.

ويهدف البروتوكول بين الجامعتين إلى تطوير ودعم المخترعين والمبتكرين الشباب، وخلق بيئة تعزز الدراسة والبحث العلمى، ومشاركة الجامعتين ببرامج تهدف إلى مساعدة، وتمكين ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة، ومشاركة الجامعتين فى الأنشطة والبرامج المشتركة التى تعزز الانتماء والولاء للوطن، والعمل على فتح قنوات التواصل، وتبادل المشاركة بالأنشطة الطلابية، والعمل على الاستفادة من الكوادر العلمية والطبية بالجامعتين، والعمل على تسهيل الاستفادة من البرامج والدورات المختلفة بالجامعة.

وقال الدكتور حمدى محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، أن توقيع البروتوكول يأتى فى إطار حرص الجامعة على تفعيل التعاون مع الجامعات، والهيئات التعليمية المختلفة لتحقيق تعاون علمى وبحثى وتكنولوجى، ولتعزيز مخرجات العملية التعليمية والبحث العلمى، تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ودعمًا لرؤية مصر 2030، مضيفًا أنه تضمن البروتوكول استغلال الإمكانيات العلمية والمادية المتوفرة فى الجامعتين، من مراكز وورش إنتاجية وملاعب ومستشفيات وكوادر مؤهلة، والتنسيق والتعاون فى كافة المراحل البحثية، بدءًا من وضع الفكرة وإعداد التصميم وحتى مرحلة التنفيذ والتطبيق العملي.

وتتيح جامعة الأقصر بموجب بروتوكول التعاون الموقع مع جامعة طيبة التكنولوجية، الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بكلية الطب ؛ فى حالة وجود أى حالة مرضية طارئة بين الطلاب ؛ لإجراء الكشف الطبى، وكذلك الاستعانة بسيارة الإسعاف الخاصة بكلية الطب ؛ فى حالة وجود أى حالة مرضية عاجلة، تستدعى سرعة النقل لأقرب مستشفى، أو وحدة صحية، وإمكانية توفير الأتوبيس الخاص بالجامعة ؛ لنقل الطلاب والعاملين من والى الجامعة التكنولوجية، وفقًا لعدد الدورات اليومية المعمول بها بالجامعة.

فيما قال الدكتور عادل زين الدين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية: أن مجالات التعاون شملت تقديم جامعة طيبة التكنولوجية، لجامعة الأقصر، ورش عمل ومحاضرات فى حدود الاختصاصات فى المجالات المشتركة فيما بين الطرفين، وتقديم الدعم التكنولوجى والفنى فى حدود من قبل أعضاء هيئة التدريس، من خلال الأقسام الموجودة فى الجامعة، ومن خلال الاستغلال المتبادل للكوادر العلمية ؛ لخلق مزيج بين التعليم الأكاديمى، والتعليم التكنولوجى، وإتاحة استخدام المدرجات بالجامعة التكنولوجية، وكذلك السماح لجامعة الأقصر باستخدام الملاعب بالجامعة، وإقامة كافة فاعليات جامعة الأقصر، بالمسرح المجهز بالجامعة.