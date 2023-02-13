لقاءات لتوعية طلاب جامعة الأقصر بمخاطر الهجرة غير الشرعية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقدت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الأقصر، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، لقاءات لتوعية طلاب الجامعة، حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، في المحافظات التي تعد أكثر تصديرًا للهجرة، ومنها محافظة الأقصر، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، في إطار المبادرة الرئاسية: "مراكب النجاة".

وأقيمت لقاءات التوعية على مدار يومين، مع مجموعتين من الطلاب؛ المجموعة الواحدة مكونة من ثلاثين طالبًا، بهدف نشر الوعي بين الطلاب بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ومناقشة العوامل الدافعة لها، والآثار المترتبة عليها، وخاصة بين طلاب وطالبات الجامعات، والبدائل المطروحة.

والتقى رئيس جامعة الأقصر، بالطلاب المشاركين في هذه اللقاءات، وشدد على خطورة الهجرة غير الشرعية، التي تهدد حياة وسلامة العديد من الشباب، الذين يعرضون أرواحهم للخطر، بمغامرات غير محسوبة.

وقال الأستاذ الدكتور حمدي حسين، رئيس جامعة الأقصر: نأمل أن تحقق هذه اللقاءات، الأهداف المرجوة، ومواجهة المشكلة التي تهدد أمن وسلامة أبنائنا؛ الذين يلجأون للهجرة بطرق غير مشروعة، وينساقون وراء الأوهام التي يروجها تجار الهجرة غير الشرعية، مثل فرص العمل المتاحة، وتحقيق الثراء السريع في الدول الأخرى.

وعُقدت اللقاءات بإشراف: الدكتورة صابرين عبدالجليل، عميد كلية السياحة والفنادق، مقرر المجلس القومي للمرأة بمحافظة الأقصر، والدكتورة إيمان رجب مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الأقصر، والدكتورة صفاء علي، المسئول الإداري للوحدة، والدكتورة هبة رجب، منسق وحدة المرأة بكلية الآثار.

وتأتى لقاءات الطلاب والطالبات، ضمن حملة التوعيـة متعـددة الأنشـطة، والتي تنفـذ بـ 6 محافظـات: هى "الأقصـر، قنـا، سـوهاج، أسـيوط، الشـرقية، المنوفيـة"، وتسـتهدف الأمهات، والطلبة، والشـباب؛ بهدف التوعيـة بمخاطـر الهجـرة غير الشـرعية، في إطار المبادرة الرئاسية: "مراكب النجاة".