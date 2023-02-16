انهيار أسرة محمد غندر ومحبيه خلال تشييع جثمانه إلى مقابر بورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

أصيب عدد من أسرة الإعلامى محمد غندرمراسل قنوات أون تايم سبورتس، ومحبيه، بحالة من الانهيار خلال تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير فى باب رقم 3 بمقابر محافظة بورسعيد.

وأدى المئات من أهالى محافظة بورسعيد، اليوم الخميس، صلاة الجنازة، على الإعلامى محمد غندر مراسل قنوات أون تايم سبورتس، الذى وافته المنية فجر اليوم.

وحضر صلاة الجنازة، لفيف من الشخصيات العامة والإعلاميين والصحفيين، والجهاز الفنى للنادى المصرى بقيادة حسام حسن، وكذلك مجلس إدارة النادى المصرى.

نعى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، ببالغ الحزن والأسى، وفاة الإعلامى الرياضى محمد غندر ابن محافظة بورسعيد، مراسل قناة أون سبورتس، والذى وافته المنية فجر اليوم، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه وينعم على ذويه بالصبر والسلوان.

وأكد محافظ بورسعيد، أن الراحل محمد غندر ترك بصمات واضحة فى مجال العمل الرياضى، والذى ظل ما يقرب من عشرين عاما مسئولًا عن تغطية أخبار النادى المصرى بعدد كبير من القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة.

وأشار إلى أننا فقدنا أحد رموز العمل الرياضى ببورسعيد، والمخلص والمجتهد فى عمله، والذى كان حريص على تغطية مباراة النادى المصرى لسنوات عديدة، متمنيا من الله أن يدخله فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.



محمد غندر.. المصرى ينعى مراسل قنوات أون تايم سبورت وكان المصرى أصدر بيانا رسميا لنعى محمد غندر جاء كالتالى.. مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة كامل أبو على، ينعى بخالص الحزن والأسى، ابن بورسعيد، الإعلامى محمد غندر، مراسل قنوات أون تايم سبورت، والذى ظل لسنوات وسنوات مسئولًا عن تغطية أخبار النادى المصرى بعدد كبير من القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة.

والنادى المصرى إذ ينعى الفقيد الراحل، فإنه يتقدم بخالص العزاء لأسرته وسائر محبيه، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

كما قدم أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، نعيا للإعلامى محمد غندر مراسل قنوات أون سبورت، الذى وافته المنية اليوم فى بورسعيد.

ويتقدم الوزير بخالص العزاء والمواساة لأسرة الرياضة المصرية، وأسرة الراحل، داعياً الله عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله

ومحبيه الصبر والسلوان.