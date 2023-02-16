محافظ بورسعيد ينعى الإعلامى محمد غندر: ترك بصمات واضحة فى العمل الرياضى

بورسعيد - محمد عزام

نعى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، ببالغ الحزن والأسى، الإعلامى الرياضى محمد غندر ابن محافظة بورسعيد، مراسل قناة أون سبورتس، والذى وافته المنية فجر اليوم، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه وينعم على ذويه بالصبر والسلوان.

وأكد محافظ بورسعيد، أن الراحل محمد غندر ترك بصمات واضحة فى مجال العمل الرياضى، وظل ما يقرب من عشرين عاما مسئولًا عن تغطية أخبار النادى المصرى بعدد كبير من القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة.

وتابع: "فقدنا أحد رموز العمل الرياضى ببورسعيد، والمخلص والمجتهد فى عمله، والذى كان حريص على تغطية مباراة النادى المصرى لسنوات عديدة، متمنيا من الله أن يدخله فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان".

ومن المقرر أن تشيع جنازة الإعلامى محمد غندر، مراسل قنوات أون تايم سبورت ببورسعيد بعد صلاة الظهر من مسجد الكبير المتعال ببورسعيد مسقط رأسه، حيث توفى محمد غندر فى الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، بشكل مفاجئ.

المصرى ينعى مراسل قنوات أون تايم سبورت



وكان المصرى أصدر بيانا رسميا لنعى محمد غندر جاء كالتالى.. مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة كامل أبو على، ينعى بخالص الحزن والأسى، ابن بورسعيد، الإعلامى محمد غندر، مراسل قنوات أون تايم سبورت، والذى ظل لسنوات وسنوات مسئولًا عن تغطية أخبار النادى المصرى بعدد كبير من القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة.

والنادى المصرى إذ ينعى الفقيد الراحل، فإنه يتقدم بخالص العزاء لأسرته وسائر محبيه، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

وزير الشباب والرياضة



كما قدم أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، نعيا للإعلامى محمد غندر مراسل قنوات أون سبورت، الذى وافته المنية اليوم فى بورسعيد.

ويتقدم الوزير بخالص العزاء والمواساة لأسرة الرياضة المصرية، وأسرة الراحل، داعياً الله عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.