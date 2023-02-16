المشدد 15 سنة للمتهمين بخطف فتاة وابتزازها والتعدى عليها بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق ، بمعاقبة شاب وفتاة بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وإحالة الدعوة المدنية للمحكمة المختصة، ، وذلك لإدانتهما في القضية رقم 4239 لسنة 2022 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، خطف فتاة والتعدى عليها وسرقتها.

صدر القرار، برئاسة المستشار نسيم علي بيومى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، محمد السيد، وسامى زين العابدين، والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية لشهر سبتمبر الماضى، عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، كل من " هاشم ال م" 22 عاما و" أية ج ع" 22 عاما، مقيمان العاشر من رمضان،" للمحاكمة الجنائية، ،وتبين من أمر الإحالة أثناء تواجد المجنى عليها " س ر ال " 22 عاما بمنزل المتهمة الثانية على إثر دعوة منها لزيارتها، فوجئت بالمتهم الأول حاملا سلاح أبيض مطواة وقام بالتعدى عليها، والتقاط صورة لها، ثم قاما بسرقة هاتفها الخاص وبطاقة الائتمان وبطاقة الرقم القومى الخاصين بها، ثم هدها هو والمتهمة الثانية، لإحضار مبالغ مالية لهما والانصياع لأوامرهما حتى لا يرسلوا صورها إلى ذويها فتوجهت إلى قسم الشرطة للإبلاغ بالواقعة.

توصلت التحريات السرية التى قام بها النقيب محمود الشاهد معاون مباحث قسم ثان العاشر، برئاسة المقدم محمد عبد الغفار، رئيس مباحث القسم، لصحة الواقعة، وقيام المتهمين بخطف المجنى عليها عن طريق التحايل واستدراجها من قبل المتهمة الثانية التى تربطهت بها علاقة صداقة، وتم التنسيق مع وحدة مباحث بلبيس لضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة إحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.