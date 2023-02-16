السجن المشدد 3 سنوات لعامل زور في مستندات حكومية بكفر الشيخ

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسين المر، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين خالد رمضان جعفر، ومحمد خيري الشرنوبي، وسكرتارية إبراهيم جمعة، وذلك في أحداث القضية رقم 13065 لسنة 2022 جنح مركز شرطة مطوبس، والمقيدة برقم 2028 لسنة 2022 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال عامل 47 عامًا، ويقيم بمركز مطوبس إلى محكمة جنايات فوه، ارتكب تزويرًا في محررات رسمية والمستندات منسوب صدورها بعدد من الجهات الحكومية المختلفة، وإحدى الجمعيات التعاونية، وسفارة السعودية بجانب تقليد خاتم شعار الجمهورية، لتلك الجهات وفقًا لما سطرته أوراق النيابة العامة في تحقيقاتها مع المتهم.

وتبين أن المستندات المزورة عبارة عن كروت متابعة لقاح "فيروس كورونا" المستجد والمنسوبة لمديرية الشئون الصحية "الإدارة الصحية بسيدي سالم"، وتوكيل رسمي عام والمنسوب صدوره لمكتب توثيق مطوبس، وشهادات منسوبة لوزارة الداخلية "الإدارة العامة للشؤون الإدارية والتصديقات".

وإفادة زراعية مقدمة للشئون الاجتماعية "تكافل وكرامة" منسوبة للإدارة الزراعية بمطوبس، وشهادة خبرة منسوبة لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ "إدارة شئون العاملين"، وشهادات صحية وطبية منسوبة للإدارة الصحية بسيدى سالم من "الصحة المدرسية" "مستشفي سيدي سالم المركزي، "مكتب الشهادات الطبية، بجانب إفادات وشهادات مزورةوإفادة زراعية مقدمة لرئيس وحدة الشئون الاجتماعية بأبو غنيمة منسوبة لإدارة سيدي سالم الزراعية، وخطاب تحويل من لجنة القلب كفر الشيخ موجه إلى مستشفى أطفال مصر والمنسوب لإدارة الشئون الصحية في كفرالشيخ، وإقرار وتعهد ومنسوب مأمورية الشهر العقاري بتوثيق فوه، وشهادة مؤقتة والمنسوبة لكلية الدراسات العربية والإسلامية بالإسكندرية، وشهادة قياس مستوى مهارة والمنسوبة لوزارة القوى العاملة، وذلك بطريق الاصطناع الكلي ومهرها بالأختام المقلدة منسوبة للجهات المذكورة، مع اصطناع توقيعات خاصة للمختصين مسئولي الجهات الصادر عنها، والمنسوبة الخطابات لهم.

وتضمنت الاتهامات تقليد أختام شعار الجمهورية لجهات ومصالح حكومية مختلفة على غير الحقيقة وهم محافظة كفر الشيخ "الديوان العام"، ومديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ "الإدارة الصحية بسيدي سالم، ومكتب توثيق مطوبس، ومحكمة مطوبس، وإداره مطوبس الزراعية، ومحافظة البحيرة، ووزارة الخارجية "مكتب تصديقات البحيرة، ومكتب توثيق كفر الشيخ فرع توثيق سيدي سالم، والإدارة الصحية بسيدي سالم "الصحة المدرسية، ومستشفي سيدي سالم المركزي "مكتب الشهادات الطبية"، وإدارة سيدي سالم الزراعية، وإدارة الشئون الصحية بكفر الشيخ، ووزاره العدل محكمة سيدي جابر الجزئية، ومكتب كفر الشيخ مأمورية الشهر العقارى توثيق فوه، بأن اصطنعها على غرار الأختام الصحية، واستعملها بالبصم على المحررات المزورة مع علمه بتقليدها، وتقليد أختام الجمعيات والسفارة السعودية.

وقلد خاتم الجمعية التعاونية الزراعية مركز سيدي سالم"، و"خاتم الجمعية التعاونية مركز مطوبس"، بأن اصطنعها علي غرار الأختام الصحية واستعملها بالبصم علي المحررات المزورة مع علمه بتقليدها ، وقلد اختام سفارة المملكة العربية السعودية "الملحقية السفارية" بالقاهرة "القسم القنصلي" في القاهرة بأن اصطنعها علي غرار الأختام الصحية واستعملها بالبصم علي المحررات المزورة مع علمه بتقليدها.

وشهادة وتحريات كشفت شهادة المقدم أحمد عادل ندا، رئيس فرع البحث الجنائي بإدارة الأحوال المدنية بكفر الشيخ، بأن تحرياته السرية دلته إلى ممارسة المتهم نشاطه الإجرامي في مجال تزوير واصطناع وتسهيل الحصول على مستندات رسمية منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة وتوريجها على عملائه ممن يتعذر عليهم الحصول عليها بالطرق القانونية نظير مبالغ مالية، وأوضح رئيس فرع البحث الجنائي بإدارة الأحوال المدنية بكفر الشيخ في شهادته باستصداره إذن من النيابة بضبطه وتفتيشه ونفاذًا لذلك الإذن انتقل رفقة الشاهد الثاني النقيب محمد عبادة، معاون مباحث مركز شرطة مطوبس، إلى مسكن المتهم وبضبطه.

وبتفتيش مسكنه عُثر بحوزته على عدة مضبوطات، والمضبوطات عبارة عن هاتف محمول، ومبلغ مالي، وجهاز حاسب آلي مُتصل بشبكة المعلومات الدولية "انترنت"، وكذا جهاز متعدد الأغراض "اسكنر وطباعة"، وحوي مستندات منسوب صدورها إلى جهات حكومية مختلفة، وكذا برامج أختام مشفرة، وكذا عُثر على العديد من المستندات المنسوب صدورها إلى جهات حكومية مختلفة، والعديد من قصاصات ورقية تحمل بصمات أختام لشعار الجمهورية لجهات مختلفة.

وبمواجهته بالمضبوطات، والمنسوب صدورها لجهات حكومية، وترويجها على عملائه نظير مبالغ مالية، وأن جهاز الحاسب الآلي بما يحويه من برمجيات بقصد اصطناع وتزوير المستندات باستخدام باقي الأدوات المضبوطة، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، والهاتف المجمول لتسهيل الأتصال بعملائه الشاهدين الثاني والثالث ، شهد الشاهد الثاني في القضية النقيب محمد عبادة، 31 عامًا، معاون مباحث مركز شرطة مطوبس، بذات مضمون ما شهده رفيقه في الحملة الشاهد الأول التي توجهت إلى مسكن المتهم ، وشهد الشاهد الثالث العميد محمد عبدالعزيز بدومة، 44 عامًا، رئيس مباحث قسم الأموال العامة بمديرية أمن كفر الشيخ بصحة ارتكاب المتهم للوقائع، وأنه يمكن للشخص المُعتاد أن ينخدع بمثل تلك المحررات المزورة، ولم تتوصل تحرياته لبيان عما إذا كان اشترك معه ثمة أشخاص أو موظفين عموميين أو استعملها من قبل من عدمه ، التزييف والتزوير ثبت بتقرير الإدارة العامة لشئون التزييف والتزوير، أن جهاز الحاسب الآلي "الكيسة" يعمل بحالة جيدة، وأن القرصين الصلب المخزن عليهما الملفات ذات الدلالة التزويرية استخدمت بالفعل في عملية تقليد المستندات المزورة والمضبوطة.

كما أن الطابعة الملونة صالحة للتشغيل ومن الممكن أن تكون استخدمت في طباعة بعض المستندات المضبوطة ، كما أن جهاز الماسح الضوئي "الإسكنر" يعمل بحالة جيدة ومن الممكن أن يكون استخدم في عملية إدخال وتخزين صور المستندات المقلدة المضبوطة، وبفحص المستندات المُرسلة تبين أنها وما تحويه من بصمات أختام وتوقيعات مقلدة تقليدًا كليًا باستخدام نُظم حاسوبية مزودة بطابعة تعمل بتقنية الليزر وتقنية الحبر.

كما ثبت أن عدد 52 قصاصة ورقية والتي تحمل بصمات اختام لشعار الجمهورية لجهات مختلفة هي في طور الإعداد لاستخدامها في عملية التقليد الكلي لبصمات الأختام.