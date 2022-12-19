المؤبد لصياد بكفر الشيخ بتهمة قتل زوجته

كفر الشيخ – محمد سليمان

قضت محكمة جنايات فوه "الدائرة الثانية" برئاسة المستشار خالد قطب بدرالدين، رئيس المحكمة، والدائرة، وعضوية المستشارين هشام شريف الشريف، وحسن محمد دويدار، وأحمد عثمان عثمان، وسكرتارية أحمد الميداني، اليوم الإثنين، حضوريًا بمعاقبة صياد يقيم بإحدى قري مركز مطوبس بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل زوجته خنقًا، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، وذلك في أحداث القضية رقم 2580 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة مطوبس، والمقيدة برقم 221 لسنة 2022 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام الأول لنيابات كفرالشيخ قد أحال صياد 44 عامًا، يقيم بإحدى القري التابعة لمركز مطوبس، إلى محكمة جنايات فوه لاتهامه بأنه في يوم 18 يناير 2022 بدائرة مركز شرطة مطوبس قتل زوجته عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك.

وكانت التحقيقات الأولية وفق تحريات مباحث مركز شرطة مطوبس تبين أن المتهم أقبل على قتل زوجته، لشكه في سلوكها حال غيابه عن مسكنه، بأنه دعا أطفاله أحدهم للذهاب إلى جدتها والثاني لتلقي الدروس التعليمية ليتسنى له تنفيذ مخططه الإجرامي.