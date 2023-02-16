اليوم السابع
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السجن المشدد عامين لسائق لابتزازه سيدة فى طوخ

الخميس، 16 فبراير 2023 05:24 م
السجن المشدد عامين لسائق لابتزازه سيدة فى طوخ محكمة جنايات بنها- أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

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قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، وخالد على إبراهيم على، وأمانة سر محمد فرحات، بالسجن المشدد لمدة عامين لسائق بتهمة التعدى على حرمة الحياة الخاصة لسيدة وتهديدها بنشر صور ومقاطع فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعى.

 
وتضمن أمر إحالة المتهم، ويدعى "ا ش م"، 28 سنة، سائق، ومقيم بدائرة مركز شرطة طوخ في محافظة القليوبية، أنه في غضون عام 2020 بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، تعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها وتدعى "ش ع"، بأن التقط ونقل وسجل صورًا ومقاطع تسجيلية لها في مكان خاص بغير رضائها وهددها بإفشائها بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، لإجبارها على تحويل مبالغ نقدية إلية والحصول على منفعة جنسية.
 
كما قام المتهم، بتهديد المجني عليها بإفشاء ونسبة أمور إليها مخدشة بالشرف وطلب منها تحويل مبالغ نقدية إلية نظير عدم إفشائها، كما تعمد مضايقة وإزعاج المجني عليها بإساءة استعماله لأجهزة الاتصالات.

 


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