السجن المشدد عامين لسائق لابتزازه سيدة فى طوخ

وتضمن أمر إحالة المتهم، ويدعى "ا ش م"، 28 سنة، سائق، ومقيم بدائرة مركز شرطة طوخ في محافظة القليوبية، أنه في غضون عام 2020 بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، تعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها وتدعى "ش ع"، بأن التقط ونقل وسجل صورًا ومقاطع تسجيلية لها في مكان خاص بغير رضائها وهددها بإفشائها بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، لإجبارها على تحويل مبالغ نقدية إلية والحصول على منفعة جنسية.

كما قام المتهم، بتهديد المجني عليها بإفشاء ونسبة أمور إليها مخدشة بالشرف وطلب منها تحويل مبالغ نقدية إلية نظير عدم إفشائها، كما تعمد مضايقة وإزعاج المجني عليها بإساءة استعماله لأجهزة الاتصالات.