المشدد 15 سنة لصياد وفلاح و10 سنوات لعاملين بواقعة مقتل شخص بكفر شكر

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها ، الدائرة التاسعة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين سامح عبد الغنى العنتبلى، ومحمد حسن خطاب، ومحمود مجدى عبد المقصود، وأمانة سر كمال حلمى جاويش، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة للمتهمين الثانى والثالث، وكذلك المشدد 10 سنوات للمتهمين العاشر والحادى عشر، وبراءة باقى المتهمين فى قضية مقتل شخص وإصابة أخر خلال تبادل إطلاق نار بين طرفين بسبب الخلاف على تجارة المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 13300 لسنة 2021 جنايات مركز كفر شكر، والمقيدة برقم 3408 لسنة 2021 كلى شمال بنها، أن المتهمين "عبد الناصر م م"، وشهرته "خنشر"، و"إبراهيم م م"، وشهرته "الجروبي"، 47 سنة، صياد، و"محمد أ م"، وشهرته الدكش، 20 سنة، فلاح، و"حسن م ع"، وشهرته نحلة، 23 سنة، عامل بمصنع طوب، و"حسام ح ي"، وشهرته حقنة، 22 سنة، عامل خردة، و"حامد ج ح"، وشهرته نوفل، 30 سنة، عامل بمصنع طوب، و"هانى س ع"، وشهرته فشيخة، 29 سنة، سمكرى سيارات، و"كريم ح م"، 27 سنة، عامل، و"أحمد أ ع"، هارب، أسامه عبد العزيز (هارب)، و"لطيبى ف ا"، وشهرته سامح المعلم، 32 سنة، و"إسلام ى ز"، 22 سنة، عامل بمصنع طوب، و"فهد ر ا"، 35 سنة، عامل، لأنهم فى يوم 22 / 8 / 2021، بدائرة مركز كفر شكر - مركز ميت غمر الدقهلية.

المتهمون من الأول حتى التاسع قتلوا المجنى عليه عبد الله ميهوب كامل محمد عطا، عمداً مع سبق الإصرار بأن بينوا النية وعقدوا العزم على قتل المتهم العاشر لخلاف سابق فيما بين الأخير وبين المتهم الأول، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية بنادق آلية وذخائر مطلقين منها عدة أعيرة نارية محدثين إصابة المجنى عليه سالف الذكر والواردة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياته.

وتابع أمر الإحالة، أنه قد اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى تلتها وهى أنه فى ذات الزمان والمكان شرعوا فى قتل المجنى عليه إسلام يحى زكريا جنيدى، عمدا مع سبق الإصرار مرتكبين الأفعال أنفة البيان محدثين إصابة المجنى عليه سالف الذكر والواردة بتقرير الطب الشرعى إلا أنه قد خاب إثر بسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدارك حالة المجنى عليه الصحية بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاحاً نارياً مششخناً بندقية آلية مما لا يجوز الترخيص فى حيازته أو إحرازه، كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل فى سلاح لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه السلاح موضوع التهمة السابقة.

المتهمون من العاشر حتى الثالث عشر، شرعوا فى قتل المجنى عليه كريم حمدى محمود محمد سلطان عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المتهم الأول لخلف سابق فيما بين الأخير وبين المتهم العاشر وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية بنادق آلية وذخائر مطلقين منها عدة أعيرة نارية محدثين إصابة المجنى عليه سالف الذكر والواردة بتقرير الطب الشرعى إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم بسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدارك حالة المجنى عليه الصحية بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازوا وأحرزوا سلاحاً نارياً مششخناً بندقية آلية مما لا يجوز الترخيص فى حيازته أو إحرازه، كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل فى سلاح لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه السلاح موضوع التهمة السابقة.