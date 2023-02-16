وأوضحت الوزارة ، وفقًا لوكالة أنباء البحرين، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، حيال المقبوض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة، وأن أعمال البحث والتحري، دلت على أن هذه الجرائم كانت تدعو لها وتحرض عليها، أفراد ومنظمات، سبق تصنيفها كيانات إرهابية.

وشددت وزارة الداخلية البحرانية على أنه لا تهاون في التصدي وبموجب القانون لأي ممارسات أو أفعال، تؤثر بالسلب على السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي.

