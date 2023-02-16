وقال رئيس المرصد المهندس غسان سويدان اليوم الخميس، إن الزلزال المسجل عند الساعة 5:36 صباحا وقع على عمق 7 كيلومترات.

وأضاف أن هذا النوع من الزلازل الضعيفة نادرا ما يتم الشعور بها، موضحا أن هذه المنطقة تشهد وبشكل دائم تسجيل هذه الهزات الأرضية.