اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 فبراير 2023 12:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إلغاء تحليق البالون الطائر بالأقصر لليوم الرابع بسبب شدة الرياح

الخميس، 16 فبراير 2023 11:10 ص
إلغاء تحليق البالون الطائر بالأقصر لليوم الرابع بسبب شدة الرياح البالون الطائر - ارشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت محافظة الأقصر، اليوم الخميس، ولليوم الرابع على التوالى إلغاء تحليق رحلات البالون الطائر غرب محافظة الأقصر، وذلك نتيجة سرعة الرياح والتقلبات الجوية فجراً والتى تمنع البالونات من التحليق، حيث أصدر ملاح الشركة المصرية للطائرات قرار بعدم التحليق فى سماء المحافظة.
 
وكشف مصدر بمطار البالون الطائر غرب الأقصر، أنه تم إلغاء تحليق البالون الطائر لليوم الرابع على التوالى نتيجة شدة الرياح واتجاهها للشرق وهو الإتجاه الممنوع التحليق فيه، حيث أصدر ملاح الشركة المصرية للطائرات قرار بعدم التحليق فى سماء المحافظة، ويقوم طيارى البالون بإطلاق أكثر من بالونة إختبار للطقس ويتبين لهم أنه حركة الطقس والرياح شديدة للغاية وغير مناسبة للإقلاع، وعلى الفور صدر القرار من ملاح الشركة بوقف الرحلات نهائياً، مما أدى لتوقف الرحلات تماماً لليوم الثالث.
 
ومن الجدير بالذكر أنه تحتل محافظة الأقصر مرتبة متقدمة فى تصنيف الدول التى تعمل فى البالون، حيث تحتل المركز الثالث عالميًا، حيث أن جميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى.
 
وتعتبر رحلات البالون من أهم رحلات المغامرة فى العالم، حيث أن الأقصر أحد أشهر المدن العالمية فى هذا المجال، لما تتمتع من جو دافئ واستعدادات مكثفة، ويتم تجهيز مطار خاص للإقلاع من غرب المدينة، وجميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى، موضحًا أن الأقصر تحتل مرتبة متقدمة فى تصنيف الدول التى تعمل فى البالون الثالث حيث تحتل المركز الثالث عالميًا.
 

الاقصر

البالون الطائر

اخبار اليوم

رحلات البالون بالاقصر

اخبار الاقصر

الغاء تحليق البالون

اخبار المحافظات



الموضوعات المتعلقة

إلغاء تحليق البالون الطائر لسوء حالة الطقس وشدة الرياح غرب الأقصر

الأربعاء، 15 فبراير 2023 11:16 ص

إلغاء تحليق البالون الطائر لسوء حالة الطقس وشدة الرياح غرب الأقصر

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 09:59 ص

طقس اليوم فى المحافظات.. أمطار بكفر الشيخ والمحافظ يعلن رفع درجة الاستعداد.. سحب وأمطار خفيفة بالإسكندرية.. وتحليق البالون الطائر فى الأقصر.. وهطول أمطار غزيرة وسط غيوم وبرودة شديدة ببورسعيد.. وغيوم فى المنوفية

السبت، 11 فبراير 2023 01:00 م

أسر وعائلات السائحين يتمتعون برحلات البالون الطائر فى سماء غرب الأقصر

السبت، 11 فبراير 2023 12:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة