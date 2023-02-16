إجراء جديد من محافظ القليوبية بشأن سقوط كوبرى مشاة بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى

القليوبية إبراهيم سالم

واصل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، واللواء مهندس حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكبارى، متابعتهما على أرض الواقع لأعمال رفع كوبرى المُشاة (الثلاجة) بنطاق حى غرب شبرا الخيمة إثر سقوطه فجر اليوم الخميس نتيجة إصطدام سيارة نقل مُحمل عليها حفار مما أدى إلى سقوط كوبرى المُشاه وغلق الطريق من الإتجاهين دون وقوع أى خسائر، لافتا إلى أنه تم الدفع بأربعة أوناش حمولة 200 طن و120 طن، وحمولة 160 طن و120 طن.

تجدُر الإشارة إلى أن كوبرى مُشاه الثلاج ة يَزِن 120 طن، وقد تم معاينة موقع الحادث وكوبرى الشرقاويه من قبل هيئة الطرق والكبارى والمرور وكافة الأجهزة المعنية.

وفى هذا الصدد نسقَّ "محافظ القليوبية" مع هيئة الطرق والكبارى بتشكيل لجنة فورية لإصلاح النيوجيرسى والإنتهاء من إنشاء كوبرى مُشاه جديد لسهولة تنقُل المواطنين عليه، ومن المقرر فتح الطريق وعودة الحركة المرورية خلال الساعات القليلة القادمة.

وكانت غرفه العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة قد تلقت بلاغ فى حوالى الساعة الثالثة والنصف فجر اليوم الخميس بسقوط كوبرى مُشاه الثلاجة على الطريق الزراعى بنطاق حى غرب شبرا الخيمه دون وقوع خسائر وقد توجه الهجان على الفور إلى موقع الحادث لمتابعة اعمال رفع كوبرى المشاة.

وذلك بحضور اللواء مهندس حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكبارى، اللواء عمرو أبو رايه نائب مدير الأمن، واللواء محمد البيلى مساعد وزير الداخلية للمرور، واللواء محمد عبد الحفيظ مدير الإدارة العامة للمرور، واللواء هانى ثروت واللواء عماد السعيد من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء عبد الفتاح القصاص مساعد مدير الأمن لقطاع الجنوب، واللواء سامح برت مساعد مدير الأمن لفرقة شبرا، والعميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية، والعميد أحمد أبو الوفا مأمور قسم أول شبرا الخيمة، ومن الادارة العامة للمرور، اللواء ياسر طنطاوى مساعد مدير الإدارة، والعميد أنطونيو جمال، والعميد أحمد سعد مدير مباحث الإدارة، والعميد محمد البطوطى مدير مرور القليوبية، والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، والمهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة، والمهندس هيثم الدسوقى رئيس مدينة شبرا الخيمه، والعميد محمد الصحصاح رئيس حى غرب شبرا الخيمة، والمهندس مجدى عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق والكبارى بالقليوبية.