محافظ القليوبية: بدء أعمال رفع وتركيب كوبرى مشاة الثلاجة

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بدء أعمال رفع وتركيب كوبري مشاة الثلاجة بمنطقة حي غرب شبرا الخيمة علي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، والذي سقط فجر اليوم الخميس دون حدوث ثمة إصابات أو خسائر، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري، حيث تم الدفع ب3 أوناش ضخمة لرفع الكوبري وإعادة تركيبه من جديد.



وأكد رئيس حي غرب شبرا الخيمة، أنه تم الدفع بـ 3 أوناش ضخمة أحمال "120، و100، و50 طن"، للمشاركة في أعمال الرفع نظرا لحجم كوبري المشاة الكبير بطول نهر الطريق، ومن الممكن استدعاء أوناش أخري للمساعدة في أعمال رفع وتركيب الكوبري.



وأوضح محافظ القليوبية، أنه سيتم العمل علي إعادة الحركة المرورية بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بنطاق الحادث من جديد أمام المسافرين علي الطريق لمنع تعطل مصالحهم، كما أنه جار ملاحقة السيارة المتسببة بالحادث وضبطها.



وناشدت الإدارة العامة لمرور القليوبية، قائدي المركبات والسيارات، اتخاذ طرق بديلة للدخول لمنطقة شبرا الخيمة بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، نظرا لسقوط كوبري مشاة الثلاجة علي الطريق الزراعي في الاتجاهين بنطاق حي غرب شبرا الخيمة.



وأوضحت الإدارة العامة لمرور القليوبية، أنه تم تحويل الطريق للقادم من المظلات للطريق الزراعي، يسلُك كوبري الشرقاوية ثم الطريق الدائري، والقادم من قليوب يسلُك الطريق الدائري وكوبري تحيا مصر.



وانتقل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، فور علمه في تمام الساعة الثالثة والنصف فجر اليوم الخميس، إلي موقع سقوط كوبري مشاة الثلاجة علي الطريق الزراعي في الاتجاهين بنطاق حي غرب شبرا الخيمة.



وتوجه الهجان، إلي موقع سقوط كوبري مُشاه الثلاجة علي الطريق الزراعي بنطاق حي غرب شبرا الخيمة، وتقابل مع قوات الشرطة والهيئة العامة للطرق والكباري المتواجدين في مكان الحادث.



وأوضح المحافظ، أن السقوط نتج عن اصطدام ونش يحمل حفارا بجسم كوبري المُشاة، ولم يحدث أي خسائر في الأرواح، وتقوم الشرطة حاليا بضبط السيارة التي تسببت في سقوط كوبري المشاه وقد تم بالدفع بأوناش لرفع كوبري المُشاه لفتح الطريق وعودة الحركة المرورية إلي طبيعتها.



وكانت غرفه العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، تلقت بلاغا في حوالي الساعة الثالثة والنصف فجر اليوم الخميس بسقوط كوبري مُشاه الثلاجة علي الطريق الزراعي بنطاق حي غرب شبرا الخيمة دون وقوع خسائر.



وكلف محافظ القليوبية، رئيس حي غرب شبرا الخيمة بتشكيل لجنة هندسية من المدينة وهيئة الطرق والكباري لمعاينة المكان، وإعداد تقرير كامل عن الحادث، وذلك بحضور اللواء عمرو أبو راية نائب مدير الأمن، واللواء عبد الفتاح القصاص نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، واللواء سامح برت مساعد مدير الأمن لفرقة شبرا والعميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية، والعميد أحمد أبو الوفا مأمور قسم أول شبرا الخيمة، ومن الإدارة العامة للمرور اللواء ياسر طنطاوي مساعد مدير الإدارة، والعميد أنطونيو جمال، والعميد أحمد سعد مدير مباحث الإدارة، والعميد محمد البطوطي مدير مرور القليوبية، والعميد محمد سعد وكيل مرور القليوبية، والعميد محمد الصحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والمهندس مجدي عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق والكباري بالقليوبية.



