ألم مفاجئ في الصدر أبرز الأعراض.. ما هي الذبحة الصدرية؟

كتبت فاطمة ياسر

يمكن أن يكون الشعور بالألم الشديد في الصدر حالة طبية طارئة، ولكن يمكن أيضًا أن يكون ذبحة صدرية هي أحد أعراض أمراض القلب التاجية التي يمكن السيطرة عليها بالأدوية.

ويمكن أن تكون الذبحة الصدرية مستقرة أو غير مستقرة و متغيرة و مقاومة للحرارة ، ولذلك من المهم للأشخاص الذين يعانون من ألم في الصدر أن يستشيروا الطبيب لتحديد ما يجب القيام به، وذلك وفقا لموقع “medicalxpress”.

ما هي الذبحة الصدرية؟

تحدث الذبحة الصدرية المستقرة عادةً بسبب ضيق أو انسداد الشرايين التي لا تزود عضلة القلب بالدم الذي تحتاجه ، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية (AHA).

تحدث الذبحة الصدرية المتغيرة عندما يكون شخص ما في حالة راحة ويمكن علاجها بالأدوية ، وفقًا لـ NLM. قد يعاني الشخص المصاب بالذبحة الصدرية المستعصية من أعراض متكررة على الرغم من تغييرات نمط الحياة والأدوية ، وفقًا لمايو كلينك .

ما الذي يسبب الذبحة الصدرية؟

مرض القلب التاجي هو سبب الذبحة الصدرية. ترجع هذه الحالة إلى انخفاض تدفق الدم بسبب نمو اللويحات من الكوليسترول الشمعي الملتصق بجدران الشرايين التاجية ، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية .

يمكن أن تضيق الشرايين بمرور الوقت أو تنسد بجلطة إذا تمزق البلاك وانفصل فجأة.

ما هي أعراض الذبحة الصدرية؟

يمكن أن يكون الشعور بالذبحة الصدرية مختلفًا لدى الرجال عنه لدى النساء. تشمل بعض الأعراض الشعور بالضغط أو الألم في وسط الصدر أو عدم الراحة في الرقبة أو الفك أو الكتف أو الظهر أو الذراع ، وفقًا لـ AHA.

يمكن أن تسبب الذبحة الصدرية الشعور بألم في الصدر وخدر في الذراع ، وفقًا لمعهد تكساس للقلب في هيوستن. قد ينتشر الألم.

وأشارت جمعية القلب الأمريكية إلى أن النساء قد يعانين بدلاً من ذلك من الغثيان والقيء وآلام في البطن أو يشعرن بضيق في التنفس . هذا لأنهم أكثر عرضة للإصابة بأمراض الأوعية الدموية الدقيقة في الشرايين الصغيرة.

قد تشمل المحفزات التمرينات ، والضغط العاطفي ، والوجبات الثقيلة ، والتدخين ، ودرجات الحرارة شديدة البرودة أو شديدة الحرارة ، وفقًا لـ AHA.

ما هو علاج الذبحة الصدرية؟

يمكن أن يشمل العلاج تغيير نمط الحياة واستخدام الأدوية والجراحة.

الراحة وتناول دواء النتروجليسرين ، الذي يريح الشرايين ويزيد تدفق الدم ، يمكن أن يخفف من آلام الصدر ، وفقًا لـ AHA.

تساعد حاصرات بيتا وقنوات الكالسيوم على تقليل عبء عمل القلب ، بينما تعمل مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (ACE) وحاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين 2 على خفض ضغط الدم ، وفقًا لـ AHA.

يمكن استخدام العقاقير المخفضة للكوليسترول لعلاج ارتفاع مستويات الكوليسترول الكامنة. يمكن أيضًا وصف الأدوية المضادة للتخثر ، مثل الأسبرين.

ما هي النصائح للوقاية من الذبحة الصدرية؟

توصي Johns Hopkins Medicine بالحفاظ على نمط حياة صحي للوقاية من أعراض الذبحة الصدرية .

يمكن أن تشمل التغييرات في نمط الحياة اتباع نظام غذائي صحي ، مع القليل من السكر والملح والدهون المشبعة.

تمرن باستخدام خطة آمنة تم تطويرها مع طبيبك ، وفقد الوزن الزائد والإقلاع عن التدخين ، كما تقترح Mayo Clinic (مايو كلينك).