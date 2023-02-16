اليوم السابع
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الخميس، 16 فبراير 2023 08:33 م
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أطعمة صحية غنية بفيتامين د .. اعرف الكمية المناسبة

الخميس، 16 فبراير 2023 07:00 م
أطعمة صحية غنية بفيتامين د .. اعرف الكمية المناسبة المشروم الطبيعي
كتب حسام الشقويري

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تساعد الأطعمة الغنية بفيتامين د في دعم صحة العظام ، ووظيفة الأعصاب والعضلات المناسبة ، ونظام المناعة الصحي، وفي حين أن التعرض لأشعة الشمس هو المصدر الأكثر شيوعًا لفيتامين د النشط - فهو ضروري لتحويل فيتامين د الذي ينتجه البشر إلى فيتامين د النشط ، ويمكنك أيضًا العثور على فيتامين د النشط في الأطعمة الصحية التي يسهل الوصول إليها وفقا لما نشره موقع realsimple.
 
فيما يلي أفضل خمسة أطعمة غنية بفيتامين (د) يجب أن تتناولها في كل موسم ، وفقًا لخبراء النظام الغذائي والتغذية.
 
 

1 - السلمون

تعتبر الأسماك الدهنية - بما في ذلك السلمون والتونة والماكريل والسردين - مصادر قوية لفيتامين د. و توصي جمعية القلب الأمريكية بتناول الأسماك الدهنية الغنية بالأوميجا 3 مرتين على الأقل في الأسبوع لصحة القلب والأوعية الدموية - ولكنها أيضًا استراتيجية ممتازة لاحتياجاتك من فيتامين د.
 
2 – فطر " مشروم" 
لزيادة فيتامين د ، تناول المزيد من الفطر . (إنه في الواقع أحد المصادر النباتية الوحيدة لفيتامين د!) فطر الميتاكي - أو دجاجة فطر الغابة - هو اختيار جيد بشكل خاص. هذه قطع رائعة مقطعة في سلطة أو مقلي بزيت الزيتون كطبق جانبي.
 

3 - بيض و جبن

يوفر كل من صفار البيض والجبن كميات أقل من فيتامين د 
 

4 - التمر 

يتم أيضًا تعزيز بعض الأطعمة الشائعة بفيتامين د لمساعدتنا في الحصول على ما يكفي من نظامنا الغذائي.مثل التمر .
 
توصي المعاهد الوطنية للصحة (NIH) بأن يستهلك معظم البالغين ما بين 600 إلى 800 وحدة دولية من فيتامين د يوميًا ، وهو البدل الغذائي الموصى به (RDA). يوافق بيرمان على ذلك ، مضيفًا أن الخبراء يوصون بالحصول على حوالي 600 وحدة دولية. وعلى الرغم من أن العديد من الأطعمة - مثل السلمون والبيض وحتى عصير البرتقال المدعم - كلها مصادر شائعة لفيتامين د ، لا يزال الكثير منا لا يفي بالكمية اليومية الموصى بها للحصول على صحة مثالية. وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة ، وجد تحليل البيانات من المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية 2015-2016 (NHANES) أن متوسط المدخول اليومي من فيتامين (د) كان 204 وحدة دولية فقط للرجال و 168 وحدة دولية للنساء.
 
 
 

التمر

المشروم

اللبن



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