البرقوق يقلل من مخاطر الإصابة بهشاشة العظام لدى النساء

كتبت رانيا عامر

يعانى الكبار والصغار من هشاشة العظام ، ويرجع ذلك لعدة عوامل منها وراثية وأخرى نتيجة سوء النظام الغذائى المتبع لدى الأفراد، لكن أثبتت بعض الدراسات أن الأكثر تعرضا للإصابة بهشاشة العظام النساء بنسبة تزيد أربعة أضغاف الرجال، وذلك وفقا لما نشره موقع ميديكال إكسبريس.

وكشفت الدراسات أن النساء الأكثر تعرضا من الرجال بالإصابة بهشاشة العظام، ويرجع ذلك إلى انخفاض مستويات هرمون الإستروجين فى بداية انقطاع الطمث، ما يؤدى إلى فقدان كثافة العظام، وبمرور الوقت تصاب المراة بالهشاشة.

وأثبت فريق من الباحثين فى ولاية بنسلفانيا أن تناول البرقوق بشكل يومى قد يساعد النساء فى الحفاظ على كثافة العظام، ويعمل على الحد من خطر الإصابة بمرض هشاشة العظام، الذى يدمر الصحة العامة للشخص.

وأجرى الباحثون تقييم كثافة العظام لـ235 امرأة بعد سن اليأس، تم تكليف بعضهن بتناول ما يقرب من خمسة أو ستة حبات برقوق - أو 100جرام من البرقوق يوميا لمدة عام، وأثبتوا أن فاكهة البرقوق قادرة على الحد من الإصابة بالهشاشة.

وأشارت النتائج إلى أن خمس أو ست حبات برقوق يوميا كانت أكثر فائدة، لأن المشاركين كانوا يتناولون النظام الغذائى غير صحى.

ونصح الأطباء بتناول فاكهة البرقوق بشكل يومى، من أجل الحفاظ على صحة العظام بصفة عامة بجسمك، حيث يساهم فى تقليل الإصابة بهشاشة العظام، كما أنه مفيد لصحة العظام على المدى الطويل فقد يؤدى إلى تحسين نوعية الحياة لملايين كبار السن.

ومن جانبها قالت الدكتورة ماري جين دي سوزا في علم الحركة وعلم وظائف الأعضاء والمؤلفة الرئيسية للدراسة "أدى استهلاك خمس إلى ست حبات من البرقوق يوميا لمدة 12 شهرا إلى الحفاظ على العظام فى الورك، وهو اكتشاف يمكن ملاحظته فى ستة أشهر واستمر حتى 12 شهرا".

كما أوضحت نتائج الدراسة أن استهلاك البرقوق يحافظ على كثافة كتلة العظام وقوتها في مواقع تحمل الوزن في الورك، ولاحظت النساء اللاتي لم يأكلن البرقوق انخفاضا بنسبة 1.1% في كثافة العظام، في حين أن النساء اللائي تناولن خمس أو ست حبات برقوق كل يوم لم يعانين من فقدان ملموس في كثافة العظام.