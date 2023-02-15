"FBI" تفتح تحقيقا مع إدارة أحد سجون ولاية تكساس بعد 32 وفاة فى 14 شهرا

كتبت: نهال أبو السعود

فتح مكتب التحقيقات الفيدرالى "FBI" تحقيق رسمى فى مزاعم انتهاكات للحقوق الفيدرالية بعد وفاة اثنين من السجناء فى سجن مقاطعة هاريس فى ولاية تكساس بطلب من العمدة، وفقا لشبكة ايه بى سي.

قال مكتب التحقيقات الفيدرالي: "ستكون هذه التحقيقات عادلة وشاملة وحيادية، وستستمر بشكل مستقل عن أى تحقيقات حكومية تنطوى على حوادث فى السجن. للحفاظ على نزاهة التحقيقات، لن يتم مشاركة أى تفاصيل عن العملية الجارية بشكل علني"

تواصل شريف مقاطعة هاريس إد جونزاليس مع مكتب التحقيقات الفيدرالى للتحقيق فى وفاة جاكارى سيمونز الذى توفى فى فبراير 2021 وجاكوبى بيلو الذى توفى فى يناير 2023، بينما كانا محتجزين فى سجن مقاطعة هاريس.

وقال جونزاليس فى بيان: "فى الأسبوع الماضى، تواصلت مع جيمس سميث، الوكيل الخاص المسؤول عن مكتب هيوستن الميدانى التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالى، لجعل وكلائه يراجعون الظروف المحيطة بوفاة رجلين فى سجننا لأننى أريد أن يثق مجتمعنا تمامًا فى التزامنا بالشفافية والتامة أتطلع إلى معرفة النتائج التى توصل إليها مكتب التحقيقات الفيدرالى، لأنه يجب علينا جميعًا معرفة الحقيقة الكاملة إذا أردنا تحسين عملياتنا وجعل السجن آمنًا قدر الإمكان لكل من توكل إليه رعايتنا".

جاء الإعلان أيضًا بعد مؤتمر صحفى فى هيوستن مع المحامين بن كرومب وبول جرينك طالبًا فيه وزارة العدل بفتح تحقيق.

وقال كرامب خلال المؤتمر الصحفي: "إنه لأمر مروّع أن يكون لديك 32 محتجزًا يموتون فى سجن مقاطعة هاريس فى غضون 14 شهرًا لا أحد سيصدق ذلك حقًا ما لم يكن لديك هذه الجثث التى أظهرت لك أن هذا يحدث بالفعل."

وفقًا لسجلات المقاطعة، توفى 21 نزيلًا فى الحجز فى عام 2021، ووفقًا للمحامين فى العام الماضى، فقد ما لا يقل عن 28 سجينًا حياتهم فى سجن مقاطعة هاريس ويتابع البيان الصحفى أن العدد الإجمالى للوفيات فى عام 2023 هو أربعة.