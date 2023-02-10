نيويورك تايمز: "FBI" تفتش منزل نائب ترامب السابق فى ولاية إنديانا

كتبت: نهال أبو السعود

يجري مكتب التحقيقات الفيدرالى حاليًا تفتيش فى منزل نائب الرئيس الأمريكى السابق مايك بنس في ولاية إنديانا، وفقًا لما قاله مصدر لصحيفة "نيويورك تايمز".

وفقًا للمتحدث باسمه، بنس موجود حاليًا على الساحل الغربى مع أسرته بعد أن أنجبت ابنته طفلًا، وأضاف المتحدث أن محامي بنس موجود فى منزل إنديانا أثناء البحث.

وقالت نيويورك تايمز إنه من المتوقع أيضًا أن يفتش مكتب التحقيقات الفيدرالي مكتب بنس في واشنطن العاصمة في الأيام المقبلة.

يوم الخميس، تم استدعاء بنس من قبل المستشار الخاص جاك سميث ، الذي يحقق مع الرئيس السابق دونالد ترامب ودوره في تمرد 6 يناير 2021.

يأتي البحث بعد أن أطلق مكتب التحقيقات الفيدرالي وقسم الأمن القومي بوزارة العدل مراجعة للوثائق وكيف انتهى بهم المطاف في منزل بنس لم يتضح بعد ما هي الوثائق المتعلقة أو مستوى حساسيتها أو تصنيفها.

وأعرب فريق بنس ، في محادثات مع وزارة العدل قبل البحث ، عن رغبته في التعاون الكامل. قال مصدر إن فريق بنس لا يعتقد أن هناك وثائق سرية سواء في منزله أو في مكتبه حيث أجروا ما اعتبروه عملية بحث مكثفة بأنفسهم.

وقد أقر بنس سابقًا بارتكاب "أخطاء" ، حيث تحمل مسؤولية الوثائق السرية التي انتهى بها المطاف في منزله وتعهد "بالتعاون الكامل" مع أي تحقيق لمكتب التحقيقات الفيدرالي. وقال إن الوثائق التي تم العثور عليها تم تأمينها "على الفور" وتم إخطار الأرشيف الوطني.

ذكرت شبكة سي إن إن لأول مرة الشهر الماضي أن بنس اكتشف وثائق سرية في منزله في الكرمل بولاية إنديانا بعد أن أصدر تعليماته لمحامٍ للبحث في سجلاته بدافع "كثرة الحذر" بعد أنباء عن وثائق بايدن السرية. وجد محاميه حوالي 12 وثيقة تم تصنيفها على أنها مصنفة في أربعة صناديق جاءت من مقر نائب الرئيس بنس ومن مكتبه في البيت الأبيض.

أبلغ فريق بنس المحفوظات بالاكتشاف ، وأبلغ مسؤولو الأرشيف مكتب التحقيقات الفيدرالي. طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي من بنس تسليم المستندات السرية على الفور ووافق على ذلك. تم نقل الصناديق الأربعة من المواد غير السرية إلى واشنطن حتى تتمكن إدارة المحفوظات من مراجعتها للامتثال لقانون السجلات الرئاسية ، وهو القانون الذي يتطلب تسليم جميع الوثائق الرئاسية إلى الأرشيف في نهاية الإدارة.

تضمنت الوثائق المصنفة البالغ عددها 12 تقريبًا مواد موصوفة كمذكرات إحاطة أساسية تم إعدادها لرحلات بنس الخارجية ، ووصفت المصادر علامات التصنيف على أنها على "المستوى الأدنى". وقالت المصادر إن الصناديق المعنية لم تخضع للإجراءات الدقيقة التي وضعها مكتب بنس للوثائق لأنها كانت معبأة في اللحظة الأخيرة.