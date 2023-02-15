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10 معلومات عن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023.. تعرف عليها

الأربعاء، 15 فبراير 2023 02:00 ص
10 معلومات عن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023.. تعرف عليها وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2023 فى 10 يونيو المقبل، ونقدم فى التقرير التالى 10 معلومات عن أسئلة امتحانات وكيف يتم إعدادها.
 
1- أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون من المنهج الدراسى دون حذف أجزاء من المقررات الدراسية.
 
2- أسئلة امتحانات الثانوية العامة تكون بنسبة 85% موضوعية أو اختيار من متعدد و15% مقالية.
 
3- يتم إعداد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 من بنوك الأسئلة.
 
4- ستكون الأسئلة مناسبة لوقت الامتحان سواء ساعتين أو ثلاث ساعات حسب طبيعة المادة، كما أنها ستكون خالية من الأخطاء اللغوية والصياغة ستكون واضحة.
 
5- الأسئلة ستكون موزعة وفق  الالتزام بالمستويات المعرفية لتكون مقسمة 30٪؜ للفهم و40٪؜ للتطبيق و30٪؜ لحل المشكلات والإبداع.
 
6- الطالب يتسلم كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية، كما أن التعريب مستمر هذا العام لطلاب الثانوية العامة
 
7- أسئلة امتحانات مادة اللغة العربية تشتمل على 85% اختيار من متعدد و15% مقالية بواقع 4 أسئلة مقالية تمثل درجتها 15% من الدرجة، ويكون سؤال التعبير بـ6 درجات، و3 أسئلة كل سؤال بدرجتين توزع على فروع المادة وتتضمن أسئلة القراءة الأدبية سؤالًا من القصة المقررة.
 
8- بالنسبة للغات الأجنبية الأولى وهى الإنجليزية والفرنسية والألمانية تشتمل الأسئلة المقالية على سؤالين مقالى لكل سؤال درجتين وسؤال للتعبير 4 درجات، ويكون السؤال المثالى فى اللغة الأجنبية الأولى عبارة عن مقال أو رسالة بريد إلكتروني (إيميل) تتراوح كلماتها بين 150 إلى 250 كلمة.
 
9- اللغات الأجنبية الثانية وتتضمن الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والصينية تتضمن الأسئلة المقالية سؤالي مقال لكل منهما ثلاث درجات.
 
10- أما بالنسبة لامتحانات المواد العلمية وهى الفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا والعلوم البيئية سوف تشتمل على أسئلة الاختيار من متعدد 85%، والمقالية 15%.

التربية والتعليم

10 معلومات عن امتحانات الثانوية العامة 2023

عدد الأسئلة المقالية والاختيار من متعدد

اخبار مصر

أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023

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