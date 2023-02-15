10 معلومات عن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023.. تعرف عليها

كتب محمود طه حسين

تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2023 فى 10 يونيو المقبل، ونقدم فى التقرير التالى 10 معلومات عن أسئلة امتحانات وكيف يتم إعدادها.

1- أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون من المنهج الدراسى دون حذف أجزاء من المقررات الدراسية.

2- أسئلة امتحانات الثانوية العامة تكون بنسبة 85% موضوعية أو اختيار من متعدد و15% مقالية.

3- يتم إعداد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 من بنوك الأسئلة.

4- ستكون الأسئلة مناسبة لوقت الامتحان سواء ساعتين أو ثلاث ساعات حسب طبيعة المادة، كما أنها ستكون خالية من الأخطاء اللغوية والصياغة ستكون واضحة.

5- الأسئلة ستكون موزعة وفق الالتزام بالمستويات المعرفية لتكون مقسمة 30٪؜ للفهم و40٪؜ للتطبيق و30٪؜ لحل المشكلات والإبداع.

6- الطالب يتسلم كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية، كما أن التعريب مستمر هذا العام لطلاب الثانوية العامة.

7- أسئلة امتحانات مادة اللغة العربية تشتمل على 85% اختيار من متعدد و15% مقالية بواقع 4 أسئلة مقالية تمثل درجتها 15% من الدرجة، ويكون سؤال التعبير بـ6 درجات، و3 أسئلة كل سؤال بدرجتين توزع على فروع المادة وتتضمن أسئلة القراءة الأدبية سؤالًا من القصة المقررة.

8- بالنسبة للغات الأجنبية الأولى وهى الإنجليزية والفرنسية والألمانية تشتمل الأسئلة المقالية على سؤالين مقالى لكل سؤال درجتين وسؤال للتعبير 4 درجات، ويكون السؤال المثالى فى اللغة الأجنبية الأولى عبارة عن مقال أو رسالة بريد إلكتروني (إيميل) تتراوح كلماتها بين 150 إلى 250 كلمة.

9- اللغات الأجنبية الثانية وتتضمن الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والصينية تتضمن الأسئلة المقالية سؤالي مقال لكل منهما ثلاث درجات.

10- أما بالنسبة لامتحانات المواد العلمية وهى الفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا والعلوم البيئية سوف تشتمل على أسئلة الاختيار من متعدد 85%، والمقالية 15%.