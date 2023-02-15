وزارة الصحة تحذر المواطنين من التخلى عن الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا

كتب وليد عبد السلام

حذرت وزارة الصحة والسكان المواطنين من التخلى عن الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة عدوى كورونا. وقالت وزارة الصحة والسكان: "قبل ما تنزل من بيتك اتأكد إن معاك كمامة ومطهر للإيد ومناديل، والتزم بكل الإجراءات الاحترازية، وتلقى لقاح فيروس كورونا عشان تحمى نفسك من العدوى".

وتناشد وزارة الصحة المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكترونى للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقى لقاحات فيروس كورونا، والتى تساهم فى حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا فى توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك فى إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة فى التصدى للجائحة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.