هل تصنف مصر ضمن المناطق الأكثر عرضة للزلازل؟

كتبت أسماء نصار

تعتبر الشبكة القومية للزلازل في مصر من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ، كما أن مصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة وهو ما يعطى ثقل وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.

و تعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنها بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيلا حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.

وفى التقرير التالى نتعرف على إجابة السؤال هل تصنيف مصر ضمن المناطق الأكثرعرضة للزلازل؟

1- مصر بعيدة كل البعد عن الأحزمة الزلزالية.

2- هناك 7 أحزمة زلزالية معروفة على مستوى العالم ومصر بعيدة عنها.

3- مصر بقربها من بعض المناطق النشطة زلزاليا مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر يجعلها تتأثر ببعض الزلازل متوسطة القوى.

4- التنبؤ بموعد حدوث الزلزال مستحيل ولكن يكون معروف بوجود نشاط في منطقة ما قد يصيبها نشاط زلزالى .