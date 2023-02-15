نوة الشمس الصغرى فى بورسعيد.. ارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط وتوقف حركة الصيد

بورسعيد محمد فرج

رصدت كاميرا "اليوم السابع" لليوم الثاني على التوالى ارتفاع أمواج البحر الأبيض المتوسط ببوسعيد تزامناً مع نوة الشمس الصغرى الممطرة التى تشهدها البلاد ما أدى إلى توقف الصيد بالموانئ نظراً لاضطراب حركة الملاحة حفاظاً على سلامة البحارة من المخاطر الجسيمة التى يتعرضون لها، تزامناً مع ارتفاع الأمواج من ثلاثة إلى 5 أمتار وسرعة الرياح التى تصل إلى 50 كم فى الساعة.

ومن جانبهم، أكد الصيادون امتناعهم عن الصيد حرصاً على سلامة طاقم البحارة من المخاطر التى يتعرض لها طاقم البحارة من هبوب الرياح وارتفاع الأمواج والانخفاض الشديد فى درجات الحرارة الذى يصل إلى حد الصقيع.

ومن جانبها، توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، طقس بارد فى الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.



حالة الطقس في بورسعيد (1)



حالة الطقس في بورسعيد (2)



حالة الطقس في بورسعيد (3)