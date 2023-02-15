الأرصاد تكشف تفاصيل أمطار الـ72 ساعة المقبلة وموعد تحسن حالة الجو.. فيديو

كتب محمود راغب

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، مشيرة إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية خلال فترات النهار وخاصة خلال فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر بسبب وجود امتداد منخفض جوى فى طبقات الجو العليا يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة وإحساسنا بانخفاض درجات الحرارة، مع أيضا مصادر كتل هوائية قادمة من جنوب وشرق أوروبا، مرورا بالبحر المتوسط منخفضة فى درجات حرارتها.

وأضافت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الطقس يكون باردًا فى الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وأشارت إلى استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تكون متوسطة وقد تغزر أحيانا اليوم، تكون خفيفة لمتوسطة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة، خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد

وتابعت: ومن يوم غد الخميس تقل كميات الأمطار، لتكون خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى مع استمرار انخفاض درجات الحرارة.

وكشف أنه متوقع أن يبدأ التحسن فى الأحوال الجوية من يوم الجمعة المقبل بارتفاع طفيف وتدريجى فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 : 3 درجات على كافة الأنحاء، وزيادة فترات سطوع الشمس وتكون الظاهرة الجوية المؤثرة هى الشبورة المائية.

وتتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم الأربعاء، فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على فترات متقطعة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء، وأمطار متوسطة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى قد تغزر أحيانا على بعض المناطق، وفرص أمطار متوسطة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الشرقية قد تغزر أحيانا على بعض المناطق، وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على شمال الصعيد.

كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء، وفرص لتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين، كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 09 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 06 درجة، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة.

وحدث الانقلاب الشتوى الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، وذلك طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

فصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.

والشمس تدور فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوى بزاوية، قدرها 23 درجة و27 دقيقة وهى الزاوية نفسها التى يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودى على مستوى مدارها.

ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وفى فصل الشتاء تسقط أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدى 23 درجة ونصف جنوباً وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالى وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبى فيما عدا مدار الجدي، ويقل طول النهار عن طول الليل فى نصف الكرة الشمالى.