نائب محافظ أسوان يشهد إطلاق القافلة الطبية للكشف على ذوى الإعاقة

شهد الدكتور أحمد شعبان، نائب محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، إطلاق قافلة لتوقيع الكشف الطبى على الأشخاص ذوى الإعاقة بمدينتى أسوان وأبو سمبل السياحية على مدار يومين، فى جميع التخصصات الطبية فى إطار الشراكة الاستراتيجية بين مؤسسة مصر الخير وأحد البنوك الوطنية، بحضور قيادات المحافظة ومؤسسة مصر الخير والبنك الأهلى، بجانب مديرى عام التربية والتعليم والتضامن الاجتماعى.

وأشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالجهود المبذولة من منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى والبنوك الوطنية لمساندة الجهود الحكومية من أجل تلبية المطالب الجماهيرية وفى مقدمتها مؤسسة مصر الخير بقيادة الدكتور على جمعة رئيس مجلس الأمناء، وأيضاً البنك الأهلى المصرى لدورهما الرائد ومشاركتهما المجتمعية الجادة فى تنفيذ العديد من المشروعات بمختلف قطاعات البنية التحتية والخدمية ، علاوة على دعم الفئات الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى المعيشة لهم.

وأضاف اللواء أشرف عطية، فى بيان صحفى، أن المحافظة تعمل خلال الفترة الحالية بالتنسيق مع كافة الجهات والوزارات المعنية لتقديم الخدمات المختلفة وخاصة الطبية والعلاجية للأشخاص من ذوى الهمم مع مراعاة الإلتزام بتنفيذ الرامبات والفتاحات والمسارات طبقاً للكود المصرا أثناء تنفيذ المشروعات.

ومن جانبه، قال محمد رفاعى الرئيس التنفيذى لمؤسسة "مصر الخير" أن البنك الأهلي المصري لديه إهتمام واسع بالأشخاص ذوي الإعاقة، ولذلك هناك تعاون كبير من جانبهم مع المؤسسة لتنفيذ مشروع تحت عنوان دعم فرص الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة النواحي الصحية والإجتماعية والإقتصادية والرياضية والثقافية ضمن حزمة تدخلات لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتابع "الرفاعى" أن القافلة التي تنفذها" مصر الخير" على مدار يومين شاملة 12 تخصص هم باطنة و أنف وأذن وعظام وأسنان ومخ وأعصاب ورمد، وغيرها من التخصصات، حيث يجرى الكشف الطبي من خلال الأطباء المتواجدين في القافلة والذين أستعانت بهم مؤسسة "مصر الخير" من جامعتي القاهرة وأسوان.

وأشار، إلى أنه تم خلال القافلة تقديم العلاج للأشخاص ذوي الإعاقة من قبل الصيدلية المتنقلة التي وفرتها المؤسسة بالقافلة ، إلى جانب توفير كافة الأجهزة التعويضية التي يحتاجونها ، كما يتواجد مهندسين متخصصين لرفع مقاسات الأجهزة التعويضية ، بالإضافة إلى تقديم جلسات تخاطب لتقديم الخدمة التي يحتاجها كل منهم عقب توقيع الكشف الطبي عليه خلال القافلة.