مكتبة الإسكندرية تشهد افتتاح معرض "أجندة" بمشاركة 158 فنانا

الإسكندرية جاكلين منير

افتتح الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، معرض "أجندة" الفني بمكتبة الإسكندرية فى دورته السادسة عشرة الذى نظمته إدارة المعارض والمقتنيات الفنية بقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، وأقيم المعرض بقاعتي المعارض الشرقية والغربية بقاعة المؤتمرات.

وقال الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، إن الفن التشكيلي له أهمية خاصة ويحتل المرتبة الأولى في تراكم الأعمال الفنية لسببين رئيسيين وهما أن الشعوب القديمة رسمت قبل أن تتعلم الكتابة، ونجد الرسوم على جدران المقابر والمعابد إلى أن وصلت لنا كلوحة نراها ونستمتع بجمالها، أما السبب الثاني فهو أن الفن التشكيلي أكثر الفنون تعبيرا عن الجمال ويجب ان تستقبله على هذا النحو.

وأشار زايد إلى أن هناك اتجاه من المكتبة لتنظيم مسابقة لشباب الجامعات الذين لديهم موهبة الرسم، موضحاً بأنه وجه بتعميق المهرجانات الثقافية المرتبطة بالفن التشكيلي، مؤكدا أن المكتبة سوف تكون مكان لتفريغ الطاقات الفنية ودعم الجمال في المجتمع المصري.

وقال الدكتور جمال حسني؛ مدير إدارة-المعارض والمقتنيات الفنية، إنه تم التقديم لأكثر من 800 طلب انضمام للمعرض من خلال التطبيق الخاص بالمعرض، مشيرا إلى أنها المرة الأولى يكون التقديم في المعرض اون لاين وأن هناك 158 فنان وفنانة من 9 محافظات مختلفة بالإضافة للفنانين ضيوف الشرف.

وأشار حسنى إلى أن المعرض مستمر إلى يوم 4 مارس، وتم العمل عليه منذ أربعة أشهر، كما وجه الشكر لكل القائمين على عمل هذا المعرض وإخراجه بالصورة اللائقة، ووجه الشكر أيضا لقطاع التواصل الثقافي.

وتحتفي مكتبة الإسكندرية من خلال الدورة السادسة عشرة لمعرض «أجندة» بعددٍ من ضيوف الشرف الذين صنع دأبهم تاريخًا وبصمة في ساحة الفن المصري المعاصر وهم: عصمت داوستاشي، وثروت البحر، وطارق زبادي، ومحفوظ صليب، أطال الله أعمارهم. فضلاً عن ذلك، فإن للراحلين الكبار أحمد نبيل سليمان، ومحمد الطراوي، وحسن الشرق نصيبًا من التكريم الذي يعكس الاهتمام عينه، فليس ثمة شك في أن تجاربهم تستحق كل تقدير.



جانب من الفاعلية



جانب من الفاعلية



جانب من الفاعلية