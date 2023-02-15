مركز الدراسات والخطوط ينظم دورة لتعليم اليونانية القديمة بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية، من خلال مركز دراسات الخطوط بقطاع البحث الأكاديمي دورة مستوى أول لتعليم اليونانية القديمة، وذلك بدءًا من 20 فبراير وحتى 15 مارس 2023. ويحاضر في الدورة رنا الزلباني، باحث بمركز الخطوط.

يأتي اهتمام المركز بتعليم اللغة اليونانية القديمة تحقيقًا لأحد أهم أهدافه وهو دراسة الخطوط واللغات القديمة، وتطور الكتابات منذ عصور ما قبل التاريخ حتى العصر الرقمي، وخاصة لأن اللغة اليونانية القديمة لها أهمية كبيرة في تاريخ مصر والعالم قديمًا، حيث كانت لغة العلم والتعليم في مصر والعالم لفترات طويلة، وتأتي تنظيم هذه الفعاليات بمناسبة مرور 20 عامًا على تأسيس مركز دراسات الخطوط والذي قد تم تأسيسيه في إبريل 2003.

يستهدف المستوى الأول لليونانية القديمة الطلاب، والباحثين، والمهتمين عمومًا بمجال اللغات القديمة والدراسات الأثرية والإرشاد السياحي. يبدأ المستوى الأول من الدورة بتعليم الأبجدية اليونانية القديمة والتدرب على النطق والكتابة ثم تعلم القواعد الأساسية لليونانية القديمة التي سيقوم الطالب من خلالها بفهم تركيبة وبناء الجملة اليونانية القديمة وصولاً إلى التدريب على ترجمة بعض النصوص البسيطة. كما تستعرض الدورة نماذج من النقوش والبرديات المكتوبة باليونانية القديمة والتي سيقوم الطالب بالتدرب على قراءة بعض ما عليها من نصوص وترجمتها.

تبدأ دورة تعليم اليونانية القديمة يوم الاثنين، 20 فبراير 2023؛ إلى يوم الأربعاء، 15 مارس 2023 يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع، من الساعة 11,00 صباحًا إلى 1,00 ظهراً بمكتبة الإسكندرية، المبنى الرئيسي، قاعة شراع الدور الثالث (F3).