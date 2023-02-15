اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 فبراير 2023 12:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مع قرب التوصل لاتفاق مع أوروبا.. ضغوط على سوناك حول آيرلندا الشمالية

الأربعاء، 15 فبراير 2023 11:49 ص
مع قرب التوصل لاتفاق مع أوروبا.. ضغوط على سوناك حول آيرلندا الشمالية ريشي سوناك
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن رئيس الوزراء البريطانى، ريشي سوناك يتعرض لضغوط من حزب المحافظين المنقسم بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية ، حيث حثه من ناحية، أنصار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على تحدي التكتل بينما طالبه المعتدلون بتوقيع اتفاق تسوية.

وتقترب لندن وبروكسل من إنهاء الخلاف طويل الأمد بشأن البروتوكول ، وتشير التقارير إلى أنه يمكن الإعلان عن اتفاق بشأن تسهيل عمليات التفتيش وتقليص دور القضاة الأوروبيين في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

ومع ذلك، لم يوقع رئيس الوزراء بعد على اتفاق نهائي ويواجه معركة شاقة للفوز على الحزب الوحدوي الديمقراطي (DUP) والمتشددون في حزب المحافظين في مجموعة الأبحاث الأوروبية (ERG).

ويشعر أعضاء البرلمان في مجموعة الأبحاث الأوروبية بالغضب من الخطوط العريضة لصفقة محتملة ، ويريدون إجراء تصويت في مجلس العموم على أي حل وسط مع بروكسل. لكن المعتدلين الذين يدعمون سوناك يرغبون فى تجنب أي عودة إلى المعارك البرلمانية المثيرة للانقسام حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويُعتقد أن اتفاقية فنية لتخفيف الجمارك وفحوصات الأغذية وصحة الحيوان قد اكتملت تقريبًا ، بناءً على مقترحات بريطانية بشأن ممر "أخضر" بين بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

وبحسب ما ورد أقر مفاوضو المملكة المتحدة بأن محكمة العدل الأوروبية (ECJ) ستظل الحكم النهائي في أي نزاع على البروتوكول - على الرغم من أنه سيكون هناك دور أقوى لمحاكم أيرلندا الشمالية.

وقال ديفيد جونز ، النائب الأول لرئيس حزب المحافظين ، لصحيفة إندبندنت: "إذا كان هذا هو أساس صفقة ، فلن ينجح، نحن بحاجة إلى التخلص من البروتوكول تمامًا لأنه يقوض اتفاقية الجمعة العظيمة".


بريكست

الاتحاد الاوروبى

بريطانيا

رئيس وزراء بريطانيا

ريشى سوناك

برتوكول ايرلندا الشمالية

الخروج



الموضوعات المتعلقة

ريشى سوناك: الطائرات المقاتلة البريطانية جاهزة لإسقاط أي مناطيد تجسس يتم رصدها

الإثنين، 13 فبراير 2023 05:09 م

سوناك: تزويدنا لأوكرانيا بالطائرات أمر غير مستبعد

الخميس، 09 فبراير 2023 07:00 ص

أزمات المحافظين تتوالى.. بريطانيا: سوناك لم يعلم بوجود شكاوى ضد وزير العدل

السبت، 04 فبراير 2023 04:00 م

ريشي سوناك × 100 يوم داخل داونينج ستريت.. صحف بريطانية ترصد إنكار رئيس وزراء بريطانيا لـ"أزمات الماضى".. تسونامى الإضرابات و"فضائح المحافظين" تحاصر حكومته.. زعيم العمال يصفه بـ"الضعيف".. وأسهم عودة جونسون ترتفع

الخميس، 02 فبراير 2023 06:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة