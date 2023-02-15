محافظ بني سويف يفتتح المعرض المحلي للعلوم والهندسة لاختيار مشروعات ISEF

افتتح المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،المعرض السنوي للعلوم والهندسة لتقييم واختيار المشروعات الفائزة على المستوى المحلي والمؤهلة للاشتراك على مستوى الجمهورية ضمن المسابقة العالمية إيسف للعام 2022/2023، والذي نظمه مركز التطوير التكنولوجي بمديرية التعليم بنادي ضباط الشرطة بحضور : محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، ماجد أبو سيف مدير المركز التكنولوجي وعدد من قيادات التربية والتعليم بالمحافظة ومديري الإدارات التعليمية السبع .

تفقد المحافظ المعرض،الذي ضم مجموعة من المشروعات لطلاب المرحلتين"إعدادي وثانوي" في المجالات العلمية والبحثية المتنوعة،حيث ناقش المحافظ مع الطلاب أفكار مشاريعهم البحثية وطرق التصميم وكيفية عملها ومدى إمكانية تنفيذ هذه المشروعات والأفكار على أرض الواقع ، ومعربا عن استعداده لتقديم الدعم لأبناء المحافظة النابغين والمتفوقين علميا فى شتى المجالات، ومساعدتهم فى النهوض بمستواهم للمساهمة فى بناء الوطن وتحقيق التنمية ولرفع اسم مصر فى كافة المحافل العالمية.

وبلغ عدد المشاريع فى مجال الهندسة البيئية 15 مشروعاً ،ومشروعين في مجال الفضاء والطاقة و10 مشروعات في البرمجة ، ومشروع في الهندسة الكيميائية ، و4 مشروعات في مجال الطاقة ، ومشروع في الهندسة الميكانية ، و3 مشروعات في الطاقة الكهربية، ومشروعين في الطاقة الفيزيائية، ومثلهما في الطاقة الكيميائية ، و9 مشروعات في العلوم الطبية ،ومشروعين في الأنظمة المدمجة ، و4 مشروعات في الروبوتات و العلوم السلوكية بواقع مشروعين في كل مجال.

أثنى المحافظ على الجهد المتميز الذي بذله الطلاب المشاركين في المعرض ، الذي يستهدف تقديم الرعاية والدعم للطلاب المتفوقين فى البحث العلمي لتنمية قدراتهم وصقل مهارات الطلاب فى البحث العلمي والمشاركة الفعالة فى المسابقات المحلية والاقليمية ، وهو ما يتواكب مع اهتمام وتشجيع الدولة للبحث العلمى، لاسيما في ظل المرحلة الحالية التى تمر بها مصر وتحتاج فيها إلى عقول أبنائها النابغين لتحقيق تنمية ونهضة شاملة فى كل القطاعات، وأن المحافظة تسعى من خلال العديد من الإجراءات التى تهدف إلى توفير كافة سبل الرعاية للنابغين والموهوبين الذين يقدمون أفكار واختراعات علمية من الممكن أن تدفع بجهود الدولة نحو التنمية.

من جانبه أكد محمد عبد التواب وكيل الوزارة إلى المشاركة المتميزة والتمثيل المشرف لأبناء بني سويف في هذه المسابقة على المستوى العالمي ، مشيرا إلى النجاحات التي تحققت خلال السنوات القليلة الماضية ، وتمثلت في حصول الطالب يوسف محمود محمود على ثالث الجمهورية فى نظم وبرمجيات لعام 2021/2022 ، بجانب الحصول على المركز الرابع عالمياً عام 2015/2016 ، وأيضا الحصول على الميدالية الفضية والجائزة الخاصة والتى تمنحها منظمة ( AMERICAN METEOROLOGICAL SOCITY ) فى الهندسة البيئية ومشروعها ( ترشيد استهلاك المياه ) لعام 2016/2017.

فيما أشار ماجد أبوسيف مدير المركز التكنولوجي ،أن المعرض" هذا العام "ضم 55مشروعا فى مجال البحث العلمى قدمها 75 طالباً وطالبة وتم تصعيدها فى المعارض التمهيدية على مستوي إدارات التعليم بواقع (107) مشروعا لطلاب المرحلتين "إعدادي وثانوي" من سن 14 إلى 18 سنة من طلاب مدارس التعليم العام ،التعليم الخاص ،الرسمية للغات ، المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM)، التعليم الفني حيث تم تقييم المشاريع من قبل لجنة من المتخصصين فى البحث العلمى ،ضمت 25 محكماً من كوكبة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة بني سويف من كليات ( الدراسات العليا والعلوم المتقدمة ، الحاسبات والذكاء الاصطناعي ،العلوم ،علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء ،كلية هندسة ، التربية).

وفي ختام الفعاليات تم تكريم الطلاب الفائزين في المعرض المحلي ، وتسليمهم شهادات تقدير لاختيار أفكار المشروعات والتى تضمنت مجالات حيوية عديدة،بجانب توجيه الشكر للقائمين على تنظيم المعرض، وأعضاء لجنة التحكيم، والطلاب المشاركين ، وأسرهم لحرصهم على دعم أبنائهم بالمشاركة في مثل هذه الأنشطة.