لافروف: الدنمارك والسويد فشلتا فى التعتيم على تورط أمريكا فى تفجير "السيل الشمالى"

وكالات

صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، بأن الدنمارك والسويد فشلتا في محاولات التعتيم على مسؤولية الغرب والولايات المتحدة في تفجير أنابيب الغاز "التيار الشمالي".

وقال لافروف خلال اجتماع عمل مع رؤساء مكاتب الإعلام الأجنبية المعتمدة في روسيا: "أعتقد أن هذا فظاظة. لكن هذه الوقاحة تخفي الفشل الكامل لمحاولات التعتيم على مسؤولية تجمع الغرب، بقيادة الولايات المتحدة، في هذا العمل التخريبي، في تنظيم هذا العمل الإرهابي".

كما أعلن لافروف أن روسيا ناشدت الأمم المتحدة لعقد اجتماع خاص لمجلس الأمن حول الانفجارات في خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي".

وأضاف لافروف: "صحيح أن الأمين العام للأمم المتحدة، من خلال ممثله الرسمي، قال بالفعل إن الأمم المتحدة لا تملك السلطة والتفويض لإجراء مثل هذه التحقيقات. مع كل الاحترام، نحن لا نتفق مع هذا الموقف".