غدا.. عروض فنية على المراكب النيلية بأسوان بالتزامن مع مهرجان تعامد الشمس

تنطلق غدا الخميس فعاليات مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون فى دورته العاشرة، فى الفترة من 16 إلى 22 فبراير الجارى بمحافظة أسوان ومدينة أبوسمبل.

يشارك فى المهرجان هذا العام 11 فرقة من فرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة وهى "بورسعيد، أسوان، سوهاج، العريش، الشرقية، الحرية بالإسكندرية، مرسى مطروح، قنا، الأقصر، الاسماعيلية" للفنون الشعبية، وفرقة "توشكى التلقائية".

كما يشارك 10 من الفرق العربية والأجنبية وهى "فلسطين، السودان، سيريلانكا، المكسيك، بولندا، اليونان، سلوفاكيا، اندونيسيا، رومانيا، كوريا الجنوبية".

تبدأ بديفيله نهري بالمراكب الشراعية صباح الخميس 16 فبراير لجميع الفرق المصرية والدولية، ويقام حفل الافتتاح مساء اليوم نفسه بمسرح فوزي فوزي، وتنطلق في اليوم التالي في 14 موقعا بمحافظة أسوان منها 10 مواقع ثقافية وهي: مسرح فوزي فوزي، قصر ثقافة كركر، مكتبة الطفل والشباب بدراو، قصر ثقافة كوم أمبو، قصر ثقافة حسن فخر الدين، قصر ثقافة توشكى، قصر ثقافة كلابشة، قصر ثقافة دهميت، قصر ثقافة الرديسية، قصر ثقافة السباعية، بالإضافة إلى جمعيات وأندية أسوان وهى نادى اسوان الرياضى، نادى كهرباء صحارى، جمعية منشية النوبة، جمعية الشيخ صالح.

يقام المهرجان برعاية وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة نفين الكيلانى واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة د. إيمان نجم، وتنفذه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى رئيس المهرجان، بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى، وفرع ثقافة اسوان برئاسة نجوى أحمد سيد، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمهرجانات برئاسة نبيل نعيم، والإدارة العامة للفنون الشعبية برئاسة محمد حجاج.