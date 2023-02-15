زى النهارده.. شاهد بـ"تنظيم الأجناد": أصبت بشظايا فى انفجار الجيزة

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده من 7 سنوات يوم 15 فبراير 2016، استمعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، لأقوال شهود الإثبات فى جلسة محاكمة 42 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم الأجناد" الإرهابى.

وخلال تلك الجلسة نادت المحكمة على شاهد الإثبات "م.ف"، والذى يعمل أمين شرطة بقوات الأمن المركزى بالجيزة والذى قال بعد حلف اليمين، إن خدمة من قوات الأمن المركزى مكونة من 3 عربيات لورى كانت مكلفة بالخدمة أعلى كوبرى الجيزة، وأضاف الشاهد أنه بعد وصول التشكيل لمكان خدمته أعلى كوبرى الجيزة انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من الخدمة.

وأضاف الشاهد أن قنبلة ثانية انفجرت بعد ثوانى معدودة من الانفجار الأول، مشيرا إلى أنه أصيب بشظايا فى قدمه، وتابع أن العقيد جلال راغب ومجند آخر من أفراد التشكيل أصيبا فى الانفجار أيضا.

ووجه للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية أسسست علي خلاف أحكام القانون وارتكاب عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة، وترويع

المواطنين ووجه لبعضهم حيازة أسلحة نارية ومواد مفرقعة.